Суперкомп'ютер спрогнозував результат ЧС-2022

Джерело - isport.ua.
Компанія BCA Research за допомогою суперкомп'ютера спрогнозувала результати Чемпіонату світу-2022 у Катарі.
Штучний інтелект вважає, що у фіналі ми побачимо битву збірної Аргентини проти Португалії.
Доля трофея імені Жюля Ріме має вирішитись у серії пенальті, в якій сильнішими будуть "альбіселесте".
Дослідження проводилося на основі математичних обґрунтувань, генеруючи розрахунки 192 матчів групових стадій та 64 ігор плей-офф на чотирьох попередніх мундіалях.
Також враховувалися показники виконавців у футбольному симуляторі FIFA від канадської компанії EA Sports.