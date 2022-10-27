Суперкомп'ютер спрогнозував результат ЧС-2022

Стали відомі фаворити ЧС-2022

Компанія BCA Research за допомогою суперкомп'ютера спрогнозувала результати Чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Штучний інтелект вважає, що у фіналі ми побачимо битву збірної Аргентини проти Португалії.

Доля трофея імені Жюля Ріме має вирішитись у серії пенальті, в якій сильнішими будуть "альбіселесте".

Дослідження проводилося на основі математичних обґрунтувань, генеруючи розрахунки 192 матчів групових стадій та 64 ігор плей-офф на чотирьох попередніх мундіалях.

Також враховувалися показники виконавців у футбольному симуляторі FIFA від канадської компанії EA Sports.

Раніше визначився головний фаворит ЧС-2022.