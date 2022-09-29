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Данія презентувала "траурний" комплект форми на ЧС-2022

Сьогодні 13:24 178 0
Данія представила комплект форми чорного кольору
Данія презентувала "траурний" комплект форми на ЧС-2022
Фото - gettyimages

Джерело - suspilne.media.

Збірна Данії зіграє на прийдешньому чемпіонаті світу з футболу в символічному комплекті форми на знак протесту проти організаторів турніру з Катару.

Про це повідомляє технічний спонсор данців, компанія Hummel.

Упродовж процесу підготовки ЧС-2022 катарська сторона неодноразово звинувачувалася в порушенні прав працівників, що готували спортивні об'єкти для Мундіалю. Більшість з них є мігрантами з країн південної Азії, а їхня робота в неналежних умовах призводила до появи новин про часту загибель працівників безпосередньо на місцях зведення об'єктів.

Саме на проблему експлуатованих працівників звертають увагу в Данії, чиї нові комплекти ігрової форми будуть виконані в монолітних червоних, білих та чорних кольорах. Звичні елементи форми - логотип технічного спонсора та емблема федерації - не будуть виділені окремими кольорами.

У Hummel висловили підтримку позиції данської збірної. Та пояснили, що надихало виробника в процесі створення найвиразнішого, чорного комплекту форми.

"Чорний - колір жалоби. Ідеальний варіант для третьої форми Данії на чемпіонаті світу. Хоча ми повністю підтримуємо збірну Данії, це не означає підтримку турніру, що коштував тисячі людських життів. Ми хочемо наголосити на історії дотримання прав людини в Катарі та поводженні з працівниками-мігрантами, які збудували стадіони до цього турніру", - йдеться в заяві компанії.

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Допис, поширений hummel Sport (@hummelsport)

Раніше визначився головний фаворит ЧС-2022.

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