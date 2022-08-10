ФІФА хоче перенести дату початку чемпіонату світу-2022

Турнір може стартувати матчем Катар - Еквадор 20 листопада

ФІФА збирається перенести дату початку чемпіонату світу на день раніше, щоб приймаюча країна Катар могла зіграти першою.

Про це повідомляє Тhe Аthletic.

Катар хоче зіграти першим, як це вже заведено для приймаючої країни. Тому їхня гра проти Еквадору тепер може бути перенесена на неділю, 20 листопада. Вона розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Турнір мав розпочатися у понеділок, 21 листопада, матчем Сенегал - Нідерланди. Фінальний матч чемпіонату світу відбудеться 18 грудня.