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Шмуратко готується до нового сезону з Хутом

Сьогодні 10:39 181 0
Українець розповів про тренування у Німеччині
Шмуратко готується до нового сезону з Хутом
#Іван Шмуратко

Джерело - ISU.

Український фігурист Іван Шмуратко готується до нового сезону в Оберстдорфі з відомим німецьким тренером Міхаелем Хутом.

Про це заявив сам український спортсмен.

"Я працюю з Майклом Хутом і Робертом Діркінгом, і я щасливий бути тут.

Звичайно, зараз спорт не є пріоритетом. У мене є польський фонд, який допомагає мені протягом усього сезону. Зараз шукаю спонсорів для підтримки свого тренувального процесу", - сказав Шмуратко.

Нагадаємо, що найвідомішою вихованкою Хута є чемпіонка світу та п’ятиразова чемпіонка Європи Кароліна Костнер.

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