Шмуратко готується до нового сезону з Хутом

Джерело - ISU.
Український фігурист Іван Шмуратко готується до нового сезону в Оберстдорфі з відомим німецьким тренером Міхаелем Хутом.
Про це заявив сам український спортсмен.
"Я працюю з Майклом Хутом і Робертом Діркінгом, і я щасливий бути тут.
Звичайно, зараз спорт не є пріоритетом. У мене є польський фонд, який допомагає мені протягом усього сезону. Зараз шукаю спонсорів для підтримки свого тренувального процесу", - сказав Шмуратко.
Нагадаємо, що найвідомішою вихованкою Хута є чемпіонка світу та п’ятиразова чемпіонка Європи Кароліна Костнер.