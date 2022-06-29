Шмуратко готується до нового сезону з Хутом

Український фігурист Іван Шмуратко готується до нового сезону в Оберстдорфі з відомим німецьким тренером Міхаелем Хутом.

Про це заявив сам український спортсмен.

"Я працюю з Майклом Хутом і Робертом Діркінгом, і я щасливий бути тут.

Звичайно, зараз спорт не є пріоритетом. У мене є польський фонд, який допомагає мені протягом усього сезону. Зараз шукаю спонсорів для підтримки свого тренувального процесу", - сказав Шмуратко.