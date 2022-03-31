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Визначився кошик збірної України при жеребкуванні ЧС-2022

Сьогодні 13:27 104 0
Україна потрапить в останній кошик жеребкування ЧС-2022 у разі перемоги в плей-оф
Визначився кошик збірної України при жеребкуванні ЧС-2022
#ФІФА, #Українська асоціація футболу (УАФ), #ЧС-2022

Джерело - УАФ.

Україна дізналася своє місце у кошику під час жеребкування фінальної частини чемпіонату світу-2022 з футболу у разі перемоги у плей-оф.

Про це повідомляє УАФ.

28 команд, які вже пройшли кваліфікацію чемпіонату світу 2022 року, будуть розподілені згідно зі спортивним принципом по кошиках із першого по четвертий на базі рейтингу ФІФА, що був опублікований сьогодні, 31 березня. 

Господар змагань, Катар, посів позицію A1 із кошика 1. У цьому ж кошику до нього приєдналися ще сім команд із найвищим рейтингом ФІФА. Країни, які посідають позиції 8—15 у рейтингу серед фіналістів, перебувають у кошику 2, а кваліфіковані із 16-го по 23-є місце потрапили до кошика 3. Нарешті, до четвертого кошика ввійшли команди з 24-го по 28-е місце, а також два переможці міжконтинентального плей-оф та переможець плей-офф Шляху А УЄФА, де гратиме збірна України. Її півфінал із Шотландією, нагадаємо, перенесено на червень. 

Склад кошиків перед жеребкуванням ЧС-2022

Кошик 1: Катар, Бразилія, Бельгія, Франція, Аргентина, Англія, Іспанія, Португалія.

Кошик 2: Мексика, Нідерланди, Данія, Німеччина, Уругвай, Швейцарія, США, Хорватія.

Кошик 3: Сенегал, Іран, Японія, Марокко, Сербія, Польща, Корея, Туніс.

Кошик 4: Камерун, Канада, Еквадор, Саудівська Аравія, Гана, Вельс/Шотландія/Україна, ОАЕ/Австралія/Перу, Коста-Рика/Нова Зеландія.

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