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Канада вийшла на ЧС-2022

Сьогодні 10:26 23 0
У фінальній частині ЧС-2022 Канада стала першою збірною серед команд із Північної та Центральної Америки.
Канада вийшла на ЧС-2022
#Канада, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Канада здобула перемогу над Ямайкою, завоювавши пряму путівку на Мундіаль.

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь канадців.

Канадці вийшли на перше місце у відбірковій групі, маючи у своєму активі 28 очок. 

Таким чином, Канада стала 20-м учасником чемпіонату світу-2022. І першою, хто відібрався серед представників Північної і Центральної Америки.

ЧС-2022 - Кваліфікація
Третій етап, раунд 13
27 березня

Канада - Ямайка 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Ларін, 2:0 - 44 Б'юкенен, 3:0 - 83 Хойлетт, 4:0 - 88 Маріаппа (автогол)

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