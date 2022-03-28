Канада вийшла на ЧС-2022

У фінальній частині ЧС-2022 Канада стала першою збірною серед команд із Північної та Центральної Америки.

Джерело - Чемпіон.

Збірна Канада здобула перемогу над Ямайкою, завоювавши пряму путівку на Мундіаль.

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь канадців.

Канадці вийшли на перше місце у відбірковій групі, маючи у своєму активі 28 очок.

Таким чином, Канада стала 20-м учасником чемпіонату світу-2022. І першою, хто відібрався серед представників Північної і Центральної Америки.

ЧС-2022 - Кваліфікація

Третій етап, раунд 13

27 березня

Канада - Ямайка 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Ларін, 2:0 - 44 Б'юкенен, 3:0 - 83 Хойлетт, 4:0 - 88 Маріаппа (автогол)