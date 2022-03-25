Петраков через війну не думає про матч з Шотландією

Тренер збірної України Олександр Петраков не знає, коли може відбутися перенесений матч плей-оф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це розповів сам український фахівець у коментарі Футбол 1.

"З хлопцями я на зв'язку. Постійно спілкуюсь, у тому числі з легіонерами нашими. Для них футбол також відійшов на другий план. Зараз кінець березня, у нас ще є квітень та травень.

Ще подивимося дату, на яку призначать наш матч з Шотландією. Адже там ще Ліга націй має бути, календар є. Не знаю, що буде. Наразі не до футболу взагалі, люди гинуть", - сказав Петраков.