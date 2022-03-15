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Павелко: Україні зіграти проти Шотландії у березні неможливо

Сьогодні 11:44 204 0
Андрій Павелко прокоментував перенесення матчу збірної України з Шотландією в стиках кваліфікації ЧС-2022.
Павелко: Україні зіграти проти Шотландії у березні неможливо
Фото - УАФ
#Андрій Павелко, #раунд плей-офф до ЧС-2022, #Українська асоціація футболу (УАФ), #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України не зможе зіграти матч плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 з Шотландією у березні.

Про це розповів президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Зіграти в березні неможливо. Матч перенесено на червень. Ніхто не може сказати, як ситуація розвиватиметься далі. Ми розуміємо, що наші вболівальники хотіли б, щоб наша збірна підійшла в найкращому стані до цих матчів. Сьогодні наші думки, на жаль, не про футбол, а про країну, людські життя.

Ми впевнені, що ця війна обов’язково закінчиться, ми щодня наближаємось до нашої перемоги. Я впевнений, що наші гравці після війни обов’язково подарують нашим уболівальникам найкращу емоцію своєю грою та потраплянням на ЧС. Ми зробимо все, щоб наша команда підготувалася, виступила якнайвдаліше і зробила довгоочікуваний подарунок уболівальникам. І УЄФА, і ФІФА нас у цьому підтримують, допомагають нам, щоб наша команда могла підготуватися та виступити якнайкраще”, – сказав Павелко.

Раніше ФІФА перенесла матч плей-оф ЧС-2022 між Україною та Шотландією.

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