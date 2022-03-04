ФІФА досі не ухвалила рішення щодо матчу плей-оф відбору на ЧМ-2022 Росія - Польща

Доля півфінального матчу плей-оф відбору на майбутній чемпіонат світу-2022 у Катарі між РФ та Польщею досі витає у повітрі.

Про це повідомив пресаташе національної збірної Польщі Якуб Квятковські.

Польський футбольний союз (PZPN) так і не отримував офіційного рішення від Міжнародної федерації футболу (FIFA) щодо долі поєдинку проти росіян.

"ФІФА досі не ухвалила рішення щодо матчу плей-оф Росія – Польща. Ми не отримували жодних документів з цього приводу. Вся інформація, яка з’являється на цю тему у ЗМІ, – суто домисли", — написав Квятковські.

Раніше повідомлялося, що ФІФА не буде шукати заміну Росії у стиках ЧС-2022 з Польщею.