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ФІФА досі не ухвалила рішення щодо матчу плей-оф відбору на ЧМ-2022 Росія - Польща

Вчора 23:11 193 0
ФІФА досі не ухвалила рішення щодо матчу плей-оф відбору на ЧМ-2022 Росія - Польща
ФІФА досі не ухвалила рішення щодо матчу плей-оф відбору на ЧМ-2022 Росія - Польща
#ФІФА, #ЧС-2022

Джерело - football.ua.

Доля півфінального матчу плей-оф відбору на майбутній чемпіонат світу-2022 у Катарі між РФ та Польщею досі витає у повітрі.

Про це повідомив пресаташе національної збірної Польщі Якуб Квятковські.

Польський футбольний союз (PZPN) так і не отримував офіційного рішення від Міжнародної федерації футболу (FIFA) щодо долі поєдинку проти росіян.

"ФІФА досі не ухвалила рішення щодо матчу плей-оф Росія – Польща. Ми не отримували жодних документів з цього приводу. Вся інформація, яка з’являється на цю тему у ЗМІ, – суто домисли", — написав Квятковські.

Раніше повідомлялося, що ФІФА не буде шукати заміну Росії у стиках ЧС-2022 з Польщею.

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