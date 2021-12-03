ЧС-2022: календар, групи, турнірна таблиця, сітка

Джерело - Чемпіон.
22-й чемпіонат світу з футболу 2022 відбудеться в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року. В ньому візьмуть участь 32 найкращі збірні команди планети.
Станом на грудень 2021 року на чемпіонат світу квалфікувались 13 учасників з 32-х: Катар, Німеччина, Данія, Бразилія, Франція, Бельгія, Хорватія, Іспанія, Сербія, Англія, Швейцарія, Нідерланди, Аргентина.
Відбір до ЧС-2022 відбувається з 6 червня 2019 року і завершиться 14 червня 2022 року.
Збірна України має шанс потрапити на чемпіонат світу в Катарі, пробившись в плей-оф відбору ЧС-2022. Команда Олександра Петракова зіграє зі збірною Шотландії 24 березня 2022 року і в разі перемоги розіграє путівку в Катар 29 березня 2022-го з переможцем пари Уельс - Австрія.
Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 відбудеться в квітні 2022 року.
Календар матчів ЧС-2022
Груповий турнір чемпіонату світу 2022 пройде з 21 листопада по 2 грудня 2022 року. Плей-оф ЧС-2022 розпочнеться з 3 грудня, фінал - запланований на 18 грудня 2022 року і відбудеться на Національному стадіоні в Лусаїлі.
Група A
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|МЗ
|МП
|Р
|О
|1
|Катар
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|A2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|A3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|A4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
21.11.22 Катар - A2
21.11.22 A3 - A4
25.11.22 Катар - A3
25.11.22 A4 - A2
29.11.22 A4 - Катар
29.11.22 A2 - A3
Група B
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|МЗ
|МП
|Р
|О
|1
|B1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|B2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|B3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|B4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
21.11.22 B1 - B2
21.11.22 B3 - B4
25.11.22 B1 - B3
25.11.22 B4 - B2
29.11.22 B4 - B1
29.11.22 B2 - B3
Група C
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|МЗ
|МП
|Р
|О
|1
|C1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|C2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|C3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|C4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
22.11.22 C1 - C2
22.11.22 C3 - C4
26.11.22 C1 - C3
26.11.22 C4 - C2
30.11.22 C4 - C1
30.11.22 C2 - C3
Група D
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|МЗ
|МП
|Р
|О
|1
|D1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|D2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|D3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|D4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
22.11.22 D1 - D2
22.11.22 D3 - D4
26.11.22 D1 - D3
26.11.22 D4 - D2
30.11.22 D4 - D1
30.11.22 D2 - D3
Група E
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|МЗ
|МП
|Р
|О
|1
|E1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|E2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|E3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|E4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
23.11.22 E1 - E2
23.11.22 E3 - E4
27.11.22 E1 - E3
27.11.22 E4 - E2
01.12.22 E4 - E1
01.12.22 E2 - E3
Група F
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|МЗ
|МП
|Р
|О
|1
|F1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|F2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|F3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|F4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
23.11.22 F1 - F2
23.11.22 F3 - F4
27.11.22 F1 - F3
27.11.22 F4 - F2
01.12.22 F4 - F1
01.12.22 F2 - F3
Група G
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|МЗ
|МП
|Р
|О
|1
|G1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|G2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|G3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|G4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
24.11.22 G1 - G2
24.11.22 G3 - G4
28.11.22 G1 - G3
28.11.22 G4 - G2
02.12.22 G4 - G1
02.12.22 G2 - G3
Група H
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|МЗ
|МП
|Р
|О
|1
|H1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|H2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|H3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|H4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
24.11.22 H1 - H2
24.11.22 H3 - H4
28.11.22 H1 - H3
28.11.22 H4 - H2
02.12.22 H4 - H1
02.12.22 H2 - H3
1/8 фіналу
03.12.22 1-а команда групи A - 2-а команда групи B [матч 49]
03.12.22 1-а команда групи C - 2-а команда групи D [матч 50]
04.12.22 1-а команда групи D - 2-а команда групи C [матч 51]
04.12.22 1-а команда групи B - 2-а команда групи A [матч 52]
05.12.22 1-а команда групи E - 2-а команда групи F [матч 53]
05.12.22 1-а команда групи G - 2-а команда групи H [матч 54]
06.12.22 1-а команда групи F - 2-а команда групи E [матч 55]
06.12.22 1-а команда групи H - 2-а команда групи G [матч 56]
1/4 фіналу
09.12.22 Переможець матчу 53 - Переможець матчу 54 [матч 58]
09.12.22 Переможець матчу 49 - Переможець матчу 50 [матч 57]
10.12.22 Переможець матчу 55 - Переможець матчу 56 [матч 60]
10.12.22 Переможець матчу 51 - Переможець матчу 52 [матч 59]
1/2 фіналу
13.12.22 Переможець матчу 57 - Переможець матчу 58 [матч 61]
14.12.22 Переможець матчу 59 - Переможець матчу 60 [матч 62]
Матч за 3-є місце
17.12.22 Переможений матчу 61 - Переможений матчу 62
Фінал
18.12.22 Переможець матчу 61 - Переможець матчу 62