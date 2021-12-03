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ЧС-2022: календар, групи, турнірна таблиця, сітка

Сьогодні 15:34 325 0
Чемпіонат світу пройде в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.
ЧС-2022: календар, групи, турнірна таблиця, сітка
#ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

22-й чемпіонат світу з футболу 2022 відбудеться в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року. В ньому візьмуть участь 32 найкращі збірні команди планети.

Станом на грудень 2021 року на чемпіонат світу квалфікувались 13 учасників з 32-х: Катар, Німеччина, Данія, Бразилія, Франція, Бельгія, Хорватія, Іспанія, Сербія, Англія, Швейцарія, Нідерланди, Аргентина.

Відбір до ЧС-2022 відбувається з 6 червня 2019 року і завершиться 14 червня 2022 року.

Збірна України має шанс потрапити на чемпіонат світу в Катарі, пробившись в плей-оф відбору ЧС-2022. Команда Олександра Петракова зіграє зі збірною Шотландії 24 березня 2022 року і в разі перемоги розіграє путівку в Катар 29 березня 2022-го з переможцем пари Уельс - Австрія.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 відбудеться в квітні 2022 року.

Календар матчів ЧС-2022

Груповий турнір чемпіонату світу 2022 пройде з 21 листопада по 2 грудня 2022 року. Плей-оф ЧС-2022 розпочнеться з 3 грудня, фінал - запланований на 18 грудня 2022 року і відбудеться на Національному стадіоні в Лусаїлі. 

Група A

Команда І В Н П МЗ МП Р О
1 Катар 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A4 0 0 0 0 0 0 0 0

21.11.22 Катар - A2

21.11.22 A3 - A4

25.11.22 Катар - A3

25.11.22 A4 - A2

29.11.22 A4 - Катар

29.11.22 A2 - A3

Група B

Команда І В Н П МЗ МП Р О
1 B1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 B2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 B3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 B4 0 0 0 0 0 0 0 0

21.11.22 B1 - B2

21.11.22 B3 - B4

25.11.22 B1 - B3

25.11.22 B4 - B2

29.11.22 B4 - B1

29.11.22 B2 - B3

Група C

Команда І В Н П МЗ МП Р О
1 C1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 C2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 C3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 C4 0 0 0 0 0 0 0 0

22.11.22 C1 - C2

22.11.22 C3 - C4

26.11.22 C1 - C3

26.11.22 C4 - C2

30.11.22 C4 - C1

30.11.22 C2 - C3

Група D

Команда І В Н П МЗ МП Р О
1 D1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 D2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D4 0 0 0 0 0 0 0 0

22.11.22 D1 - D2

22.11.22 D3 - D4

26.11.22 D1 - D3

26.11.22 D4 - D2

30.11.22 D4 - D1

30.11.22 D2 - D3

Група E

Команда І В Н П МЗ МП Р О
1 E1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 E2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 E3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 E4 0 0 0 0 0 0 0 0

23.11.22 E1 - E2

23.11.22 E3 - E4

27.11.22 E1 - E3

27.11.22 E4 - E2

01.12.22 E4 - E1

01.12.22 E2 - E3

Група F

Команда І В Н П МЗ МП Р О
1 F1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 F2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 F3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 F4 0 0 0 0 0 0 0 0

23.11.22 F1 - F2

23.11.22 F3 - F4

27.11.22 F1 - F3

27.11.22 F4 - F2

01.12.22 F4 - F1

01.12.22 F2 - F3

Група G

Команда І В Н П МЗ МП Р О
1 G1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 G2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 G3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 G4 0 0 0 0 0 0 0 0

24.11.22 G1 - G2

24.11.22 G3 - G4

28.11.22 G1 - G3

28.11.22 G4 - G2

02.12.22 G4 - G1

02.12.22 G2 - G3

Група H

Команда І В Н П МЗ МП Р О
1 H1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 H2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 H3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 H4 0 0 0 0 0 0 0 0

24.11.22 H1 - H2

24.11.22 H3 - H4

28.11.22 H1 - H3

28.11.22 H4 - H2

02.12.22 H4 - H1

02.12.22 H2 - H3

1/8 фіналу

03.12.22 1-а команда групи A - 2-а команда групи B [матч 49]

03.12.22 1-а команда групи C - 2-а команда групи D [матч 50]

04.12.22 1-а команда групи D - 2-а команда групи C [матч 51]

04.12.22 1-а команда групи B - 2-а команда групи A [матч 52]

05.12.22 1-а команда групи E - 2-а команда групи F [матч 53]

05.12.22 1-а команда групи G - 2-а команда групи H [матч 54]

06.12.22 1-а команда групи F - 2-а команда групи E [матч 55]

06.12.22 1-а команда групи H - 2-а команда групи G [матч 56]

1/4 фіналу

09.12.22 Переможець матчу 53 - Переможець матчу 54 [матч 58]

09.12.22 Переможець матчу 49 - Переможець матчу 50 [матч 57]

10.12.22 Переможець матчу 55 - Переможець матчу 56 [матч 60]

10.12.22 Переможець матчу 51 - Переможець матчу 52 [матч 59]

1/2 фіналу

13.12.22 Переможець матчу 57 - Переможець матчу 58 [матч 61]

14.12.22 Переможець матчу 59 - Переможець матчу 60 [матч 62]

Матч за 3-є місце

17.12.22 Переможений матчу 61 - Переможений матчу 62

Фінал

18.12.22 Переможець матчу 61 - Переможець матчу 62

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