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Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин

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Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин

Джерело - Чемпіон.

Привіт! Ми в пошуках Редактора розділу Спорт.

Вимоги до потенційно успішного кандидата:

  • досвід роботи зі спортивними новинами;
  • знання українського та світового спорту;
  • досвід роботи в інтернет-ЗМІ;
  • обов'язкова наявність вдома Інтернет та широкого пакета ТБ;
  • готовність працювати у гнучкому графіку;
  • грамотність, уважність до деталей (обов’язково перевіримо);
  • здатність працювати в інтенсивному режимі;
  • знання англійської (без цього зараз нікуди);
  • відповідальність, порядність, пунктуальність.

Обов’язки нашого майбутнього колеги:

  • моніторинг інформаційного простору;
  • визначення пріоритетних матеріалів;
  • написання новин та матеріалів;
  • проведення онлайн-трансляцій;
  • робота з фото та відео;
  • робота із соцмережами.

Натомість ми пропонуємо:

  • роботу в престижному незалежному медіахолдингові;
  • можливості для зростання та самореалізації;
  • досвідчені колеги, у яких є чому повчитись;
  • гідний рівень фінансової винагороди;
  • можливість працювати віддалено.

Якщо ти впізнав/ла себе в описі й у тебе є величезне бажання вчитися і розвиватися, тоді швидше надсилай своє резюме на kateryna.lotohova@pravda.ua.

У разі позитивної відповіді ми зв'яжемось з тобою впродовж 2 тижнів.

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