Джерело - Чемпіон.

Привіт! Ми в пошуках Редактора розділу Спорт.

Вимоги до потенційно успішного кандидата:

досвід роботи зі спортивними новинами;

знання українського та світового спорту;

досвід роботи в інтернет-ЗМІ;

обов'язкова наявність вдома Інтернет та широкого пакета ТБ;

готовність працювати у гнучкому графіку;

грамотність, уважність до деталей (обов’язково перевіримо);

здатність працювати в інтенсивному режимі;

знання англійської (без цього зараз нікуди);

відповідальність, порядність, пунктуальність.

Обов’язки нашого майбутнього колеги:

моніторинг інформаційного простору;

визначення пріоритетних матеріалів;

написання новин та матеріалів;

проведення онлайн-трансляцій;

робота з фото та відео;

робота із соцмережами.

Натомість ми пропонуємо:

роботу в престижному незалежному медіахолдингові;

можливості для зростання та самореалізації;

досвідчені колеги, у яких є чому повчитись;

гідний рівень фінансової винагороди;

можливість працювати віддалено.

Якщо ти впізнав/ла себе в описі й у тебе є величезне бажання вчитися і розвиватися, тоді швидше надсилай своє резюме на kateryna.lotohova@pravda.ua.

У разі позитивної відповіді ми зв'яжемось з тобою впродовж 2 тижнів.