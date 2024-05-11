Збірна України здобула 13 нагород на чемпіонаті Європи з самбо, що проходить у Сербії.

Про це повідомляє Національна федерація самбо України.

В активі українців 5 перших, 4 других та 4 третіх місць. Україна посіла другі сходинки у командних заліках серед жінок зі спортивного, а також серед жінок та чоловіків із бойового самбо.

Спортивне самбо

Перше місце: Анастасія Комович (понад 80 кг),

Анастасія Комович (понад 80 кг), Друге місце: Сніжана Пліш (до 54 кг), Анастасія Шевченко (до 65 кг).

Сніжана Пліш (до 54 кг), Анастасія Шевченко (до 65 кг). Третє місце: Марія Буйок (до 50 кг), Ярослав Давидчук (до 98 кг).

Бойове самбо

Перше місце: Валерій Захаревич (до 80 кг), Андрій Кучеренко (до 71 кг), Владислав Руднєв (до 79 кг), Петро Давиденко (до 88 кг).

Валерій Захаревич (до 80 кг), Андрій Кучеренко (до 71 кг), Владислав Руднєв (до 79 кг), Петро Давиденко (до 88 кг). Друге місце: Юліана Лисенко (до 65 кг), Ангеліна Лисенко (до 72 кг),

Юліана Лисенко (до 65 кг), Ангеліна Лисенко (до 72 кг), Третє місце: Олександр Воропаєв (до 64 кг), Анатолій Волошинов (до 98 кг).

Загалом на турнірі змагалися представники 29 країн. У суботу та неділю також пройде молодіжний ЧЄ.

Нагадаємо, нещодавно Україна здобула 22 нагороди на Кубку світу з боротьби самбо.

Раніше ми писали, що на початку повномасштабного вторгнення під час авіаударів у Сумах загинув чемпіон України із самбо та його родина.