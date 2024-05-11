Збірна України здобула 13 нагород на чемпіонаті Європи з самбо
Збірна України здобула 13 нагород на чемпіонаті Європи з самбо, що проходить у Сербії.
Про це повідомляє Національна федерація самбо України.
В активі українців 5 перших, 4 других та 4 третіх місць. Україна посіла другі сходинки у командних заліках серед жінок зі спортивного, а також серед жінок та чоловіків із бойового самбо.
Спортивне самбо
- Перше місце: Анастасія Комович (понад 80 кг),
- Друге місце: Сніжана Пліш (до 54 кг), Анастасія Шевченко (до 65 кг).
- Третє місце: Марія Буйок (до 50 кг), Ярослав Давидчук (до 98 кг).
Бойове самбо
- Перше місце: Валерій Захаревич (до 80 кг), Андрій Кучеренко (до 71 кг), Владислав Руднєв (до 79 кг), Петро Давиденко (до 88 кг).
- Друге місце: Юліана Лисенко (до 65 кг), Ангеліна Лисенко (до 72 кг),
- Третє місце: Олександр Воропаєв (до 64 кг), Анатолій Волошинов (до 98 кг).
Загалом на турнірі змагалися представники 29 країн. У суботу та неділю також пройде молодіжний ЧЄ.
Нагадаємо, нещодавно Україна здобула 22 нагороди на Кубку світу з боротьби самбо.
Раніше ми писали, що на початку повномасштабного вторгнення під час авіаударів у Сумах загинув чемпіон України із самбо та його родина.