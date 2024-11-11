Збірна України здобула 9 медалей на ЧС-2024 з самбо

Владислав Руднєв став п’ятиразовим чемпіоном світу з самбо

Збірна України здобула 9 медалей на чемпіонаті світу з самбо, що проходив в Астані.

Про це повідомив Спортивний комітет України.

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В активі українців 1 золота, 4 срібні, 4 бронзові медалі, а також срібний кубок у командному заліку.

Золото завоював Владислав Руднєв (бойове самбо, 79 кг), який став п’ятиразовим чемпіоном світу.

Срібло виграли: Софія Бордінських (59 кг, спортивне самбо); Галина Ковальська (80 кг, спортивне); Юліанна Лисенко (65 кг, бойове самбо); Михайло Свідрак (79 кг, спортивне самбо)

Бронзові медалі в активі Ярослава Давидчука (98 кг, спортивне самбо); Наталії Смаль (72 кг, спортивне самбо); Марії Буйок (50 кг, спортивне самбо); Петра Давиденка (88 кг, бойове самбо).

На Чемпіонаті світу змагалися 470 учасників з 80 країн.