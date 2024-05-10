Збірна України виборола 7 золотих медалей на чемпіонаті Європи з паверліфтингу

7 золотих, 6 срібних та 5 бронзових медалей здобула збірна команда України за два дні чемпіонату Європи з пауерліфтингу, який цими днями проходить у Люксембурзі.

Про це повідомляє Національна Федерація Пауерліфтингу України.

Чемпіоном Європи серед юнаків у ваговій категорії до 93 кг став Василь Збандут, який у присіданні зі штангою встановив світовий рекорд, підкоривши 351 кг. У жимі лежачи Василь завоював малу срібну нагороду зафіксувавши 172,5 кг. У тязі ще одне золото з результатом 280 кг.

Мотузко Микита виборов срібло серед юнаків у ваговій категорії до 105 кг та зібрав повний комплект малих бронзових нагород в усіх вправах триборства. У присіданні йому підкорились 275 кг, у жимі 150, а у тязі 250.

Кляковкін Владислав піднявся на другу сходинку пʼєдесталу пошани серед юнаків вагової категорії до 120 кг, в усіх трьох вправах завоювавши малі срібні медалі. У присіданні спортсмен підкорив 280 кг, у жимі 160, у тязі 250.

Серед юніорів вагової категорії до 66 кг чемпіоном став Савкін Антон. 272,5 кг спортсмен зафіксував у присіданні та виборов малу золоту медаль у цій вправі. 152,5 кг у жимі принесли йому срібну нагороду, а 230 у тязі додали до скарбнички спортсмена ще одну медаль за друге місце.

Друге місце у цій ваговій категорії посів Бутенко Дмитро. У присіданні Дмитро підкорив штангу вагою 270 кг (2 місце), у жимі лежачи 150 кг (3 місце) та у тязі 215 кг (3 місце). Сума 635 кг.

У категорії до 74 кг бронзовим призером серед юніорів чемпіонату став Шулепа Олександр, який присів зі штангою 265 кг (2 місце), у жимі зафіксував 135 кг, а у тязі 250 кг (2 місце).

Лужбін Олександр став другим серед юніорів у ваговій категорії до 83 кг. 300 кг у присіданні срібло, 180 кг у жимі теж срібло, та бронзові 252,5 кг у тязі дозволили зібрати суму 732,5 кг.

Серед юніорок золото континентальної першості здобула Суходєєва Оксана. У ваговій категорії до 43 кг спортсменка у присіданні зафіксувала штангу вагою 125 кг (1 місце), у жимі 37,5 кг (2місце) та у тязі підкорила 105 кг (1 місце).

На другому місці у цій же ваговій категорії розташувалась Уляник Христина з міста Яворів. У присіданні їй підкорились 100 кг (2 місце), у жимі 45 кг (1 місце), у тязі 90 кг (2 місце).

У категорії до 47 кг чемпіонкою Європи стала Полянська Марія. 377,5 кг у її активі та всі золоті нагороди в окремих вправах. 165 кг у присіданні, 57,5 в жимі та 155 у тязі.

Тетяна Музиченко виборола золото у ваговій категорії до 52 кг. 367,5 кг в активі чемпіонки та усі малі золоті нагороди у вправах триборства. Присіла спортсменка зі штангою вагою 160 кг, у жимі підкорила 75 кг, а у тязі 132,5 кг.

Наталія Мага стала чемпіонкою Європи серед юніорок у категорії до 57 кг, з результатом 415 кг у сумі триборства та завоювала малу срібну нагороду у присіданні, підкоривши 160 кг. 92,5 кг у жимі принесли їй ще одне срібло.

Третє місце серед юніорок у категорії до 63 кг посіла Бздир Софія, з результатом 340 кг у сумі триборства та комплектом бронзових нагород в усіх трьох вправах. Присідання 140 кг, жим 72,5 кг, тяга 127,5 кг.

У ваговій категорії до 93 кг срібним призером став Рубець Давид. У присіданні Давид показав результат у 345 кг (1 місце), у жимі лежачи 202,5 кг (2 місце), у тязі 270 кг (2 місце) та усумі триборства 817,5 кг.





Чемпіоном Європи у ваговій категорії до 105 кг став Рожанський Дмитро. Він завоював повний комплект золотих нагород. У присіданні зафіксував 352,5 кг, у жимі 207,5 кг та 315 кг у тязі. Сума 875 кг.





У ваговій категорії до 69 кг бронзовою призеркою стала Бордюг Вероніка. У присіданні спортсменка зафіксувала 227,5 кг (1 місце), у жимі лежачи 125 кг (2 місце), у тязі 185 кг (3 місце) та у сумі триборства зібрала 537,5 кг.





У категорії до 76 кг третє місце у турнірній таблиці посіла Олександра Борщ. Спочатку вона здобула малу золоту нагороду у присіданні зі штангою з результатом 220 кг. У жимі зафіксувала 105 кг. У тязі їй підкорились 187,5 кг, що принесли їй малу бронзову медаль.





У ваговій категорії до 120 кг бронзовим призером став Голіней Дмитро, який присів зі штангою 360 кг (мала бронзова медаль), у жимі показав результат у 220 кг та у тязі зафіксував штангу вагою 300 кг (мала срібна нагорода), що у сумі триборства склало 880 кг.



