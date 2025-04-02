У Києві відбудеться турнір пам’яті загиблого українського чемпіона

У Києві відбудеться турнір пам'яті українського важкоатлета Олександра Пєлєшенка.

Про це повідомляє AVC.

Після початку повномасштабного вторгнення спортсмен став на захист України. Проходив службу в одній з бригад територіальної оборони Києва, далі був частиною 79-ї ОДШБр, з грудня 2022 доєднався до 47-ї ОМБр. Загинув у травні минулого року під час військової служби.

У захисника залишилась вагітна дружина Діана, яка через 7 місяців, в грудні 2024 народила сина Давида. Саме вона стала ініціатором проведення щорічних змагань з важкої атлетики від заснованої ним організації "AVC".

Захід відбудеться 11 травня у Києві у спортивному хабі "Fitness by Grek".

Нагадаємо, Пєлєшенко був дворазовим чемпіоном Європи з важкої атлетики (у вазі 85 кг) у 2016 та 2017 роках. На Олімпійських іграх-2016 він зупинився за крок від бронзи, посівши четверте місце.