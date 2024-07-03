Жіноча збірна України U-22 перемогла Латвію на ЧЄ

Жіноча збірна України U-22 перемогла Латвію в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи з волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 23:25, 28:26, 25:13, 25:21. Це була перша перемога українок на цьому турнірі. Команда посіла 3 місце у групі, обігнавши латвійок, та вилетіла з турніру.

Чемпіонат Європи серед жінок з волейболу

Італія, група 1

3 тур, 3 липня

Україна U-22 — Латвія U-22 23:25, 28:26, 25:13, 25:21

Нагадаємо, в першому турі Україна розгромно поступилася Туреччині, а в наступному матчі без шансів програла Італії.