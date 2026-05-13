Збірна України поступилася хорватцям на тренувальному зборі в Словенії

Національна чоловіча збірна України з волейболу провела перший контрольний матч у межах навчально-тренувального збору в словенському Маріборі, поступившись команді Хорватії з рахунком 1:3.

Поєдинок засвідчив експериментальний характер складу "синьо-жовтих", оскільки збірна наразі тренується без низки ключових виконавців. Зокрема, капітан збірної та центральний блокуючий Юрій Семенюк, а також екс-капітан і догравальник Олег Плотницький готуються до Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів, де вони зустрінуться в очному протистоянні на півфінальній стадії.

Окрім лідерів, до національної команди ще не приєдналися: Василь Тупчій, який продовжує виступи у фінальній серії чемпіонату Румунії; Тимофій Полуян, Олександр Бойко, Євген Кісілюк та Дмитро Янчук завершують сезон у своїх європейських клубах після ігор у плейоф чемпіонатів Італії, Румунії та Греції.

Через це тренерський штаб залучив до роботи нових волейболістів, серед яких Борис Жуков та Микита Лубан.

Збір у Словенії триватиме до 18 травня. Після чого "синьо-жовті" зіграють повторний матч з хорватами для роботи над помилками. Згодом, починаючи з 20 травня, збірна України візьме участь у міжнародному турнірі в Польщі, де поміряється силами з національними командами Болгарії, Сербії та Польщі.

