Українки Гладун та Лазоренко зупинилися в кроці від фіналу турніру в Австрії

Українські волейболістки Марина Гладун і Тетяна Лазоренко поступилися бельгійкам Лізі ван ден Вондер та Сарі Колс у півфіналі турніру в Австрії.

Матч завершився з рахунком 19:21, 22:20, 11:15.

Українки програли перший сет із різницею в 4 очки, але на тайбрейку другої партії змогли перевести гру у третій сет. Втім, вирішульну партію вони також завершили з відставанням у 4 очки.

У чвертьфіналі Гладун та Лазоренко здобули вольову перемогу над австралійським дуетом у складі Ясміне Флемінг та Яни Мілутінович.