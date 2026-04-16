19-річна велогонщиця здалася у боротьбі з раком

19-річна бельгійська велогонщиця Їльке Міхільсен припинила боротися з раком та почала планувати власні похорони.

Про це повідомляє Sporza.

У вересні 2023 року, коли Міхільсен було 16 років, у неї виявили саркому Юінга, агресивну форму раку кісток на термінальній стадії. Дівчина перенесла 14 курсів хіміотерапії та 33 сеанси опромінення. Влітку 2024 року перебороти рак вдалося, проте навесні 2025 року повернувся.

Проте тепер Їльке вирішила припинити хіміотерапію, оскільки її організм повністю виснажений. Вона погодилася лише на паліативне лікування, покликане на полегшення болю.

"Як би сильно я не хотіла все робити сама, схоже, моє тіло досягло межі своїх можливостей. Уже кілька днів у мене нічого не тримається, а кров не відновлюється, як ми сподівалися", – заявила дівчина.

Міхільсен вважалася однією з найперспективніших велогонщиць Бельгії свого покоління, у віці 15 та 16 років ставала національною чемпіонкою в своїй віковій категорії.