Український велогонщик виграв багатоденку в Африці

Український велогонщик команди Madar Анатолій Будяк став переможцем загального заліку африканської багатоденки категорії 2.2 Тур Маврикію. Вона складалася з 4 етапів сумарною дистанцією в 507 км, які відбувалися з 2 до 5 червня.

Будяк не виграв жодного з етапів, проте неодмінно фінішував у топ-10. Завдяки другому місцю на 3 етапі перехопив лідерство у загальному заліку, яке втримав у заключний день гонки.

Француз Антуан Юбі з команди 7Eleven Cliqq Roadbike Philippines показав однаковий з Будяком сумарний час за підсумками 4 етапів, проте програв йому за додатковим показником – гіршою сумою місць на етапах. Третім у генеральній класифікації став руандієць Самуель Нійонкуру з команди Amani, чиє відставання від Будяка та Юбі склало 30 секунд.

Підсумковий загальний залік:

Минулого року Будяк посів 3 місце в заліку багатоденки Trans-Himalaya Cycling Race в Китаї.