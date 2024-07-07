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25-річний велогонщик загинув під час Туру Австрії

Микола Дендак — 7 липня, 16:48
25-річний велогонщик загинув під час Туру Австрії

Учора, 6 червня, 25-річний норвезький велогонщик Андре Дреге загинув під час четвертого етапу багатоденки Тур Австрії.

Про це повідомляє пресслужба команди Coop – Repsol, за яку він виступав.

Це сталося під час спуску з найвищої точки перегонів Гроссглокнера, на якому він упав і отримав травми, несумісні з життям. Церемонію нагородження четвертого етапу та п'ятий етап скасували.

Для норвежця це був третій повноцінний сезон у професіоналах. Перед цим він підписав контракт з командою Jayco AlUla, який набував сили з наступного сезону.

Велоперегони Андре Дреге

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