25-річний велогонщик загинув під час Туру Австрії
Учора, 6 червня, 25-річний норвезький велогонщик Андре Дреге загинув під час четвертого етапу багатоденки Тур Австрії.
Про це повідомляє пресслужба команди Coop – Repsol, за яку він виступав.
Це сталося під час спуску з найвищої точки перегонів Гроссглокнера, на якому він упав і отримав травми, несумісні з життям. Церемонію нагородження четвертого етапу та п'ятий етап скасували.
Для норвежця це був третій повноцінний сезон у професіоналах. Перед цим він підписав контракт з командою Jayco AlUla, який набував сили з наступного сезону.