25-річний велогонщик загинув під час Туру Австрії

Учора, 6 червня, 25-річний норвезький велогонщик Андре Дреге загинув під час четвертого етапу багатоденки Тур Австрії.

Про це повідомляє пресслужба команди Coop – Repsol, за яку він виступав.

Це сталося під час спуску з найвищої точки перегонів Гроссглокнера, на якому він упав і отримав травми, несумісні з життям. Церемонію нагородження четвертого етапу та п'ятий етап скасували.

We are devastated by the tragic passing of André Drege🌹



Our thoughts and prayers are with André’s family and loved ones during this incredibly difficult time.



André’s family has requested privacy as they mourn their loss, and we kindly ask that their wishes are respected. pic.twitter.com/qtD79ItOnI — Team Coop - Repsol (@TeamCoopRepsol) July 6, 2024

Для норвежця це був третій повноцінний сезон у професіоналах. Перед цим він підписав контракт з командою Jayco AlUla, який набував сили з наступного сезону.