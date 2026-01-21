WhiteBIT стає офіційним криптопартнером Жіночої збірної з тенісу та Фонду Еліни Світоліної

Одна з найбільших європейських криптобірж родом з України, WhiteBIT, та найкраща тенісистка в історії України, бронзова призерка Олімпійських ігор Еліна Світоліна, оголошують про початок стратегічного партнерства. Еліна Світоліна приєднується до бренду як глобальна амбасадорка. Крім того, WhiteBIT стає офіційним криптопартнером Жіночої національної збірної України з тенісу та благодійного фонду Svitolina Foundation. Ця синергія спрямована на підтримку національного спорту та впровадження інновацій, що допомагають Україні залишатися помітною на світовій арені.

Від корту до криптовалют: формуючи майбутнє

Сьогодні кожен успіх України у світі — це крок до зміцнення її позицій. Місія WhiteBIT у межах цієї співпраці — відкрити нові можливості для українського тенісу через інновації та криптовалюти. Партнерство двох лідерів базується на професіоналізмі та прагненні довести: атлети та компанії з українським корінням є конкурентоспроможними та прогресивними. Логотип WhiteBIT прикрасить тренувальну та вихідну форму національної збірної, символізуючи технологічну підтримку команди на кожному етапі підготовки.

Володимир Носов, засновник та СЕО WhiteBIT:

"Разом ми зробимо світ блокчейну, цифрових валют та інновацій зрозумілим і доступним для кожного українця. Наше партнерство з Національною жіночою збірною та Фондом Еліни — це інвестиція у майбутні перемоги та впевненість молодих талантів. Еліна Світоліна в ролі амбасадору бренду допомагатиме нам популяризувати інноваційні технології та цифрову грамотність, роблячи світ блокчейну ближчим до кожного українця. Ми об'єднуємо спорт і технології, щоб створювати нові можливості для України навіть у найскладніші часи".

Три стовпи партнерства: спорт, технології, благодійність

Співпраця WhiteBIT з українським тенісом розгортається за трьома ключовими векторами:

Підтримка національного спорту та Web3-інтеграція WhiteBIT. У статусі офіційного криптопартнера Жіночої національної збірної з тенісу забезпечує команду ресурсами для сталого розвитку. Крім того компанія інтегрує власну технологічну експертизу та Web3-рішення у вболівальницький досвід, створюючи сучасні цифрові формати взаємодії зі збірною для фанатів по всьому світу.

Інновації та амбасадорство. Еліна Світоліна у статусі глобальної амбасадорки сприятиме масовому впровадженню блокчейн-технологій та криптовалютних рішень. Її діяльність буде зосереджена на підвищенні цифрової грамотності та розширенні меж використання криптовалют у щоденному житті та великому спорті.

Благодійність та освіта. Як офіційний криптопартнер Svitolina Foundation, WhiteBIT масштабує гуманітарні ініціативи фонду. Співпраця передбачає реалізацію програм підтримки талановитої молоді та надання освітніх грантів для їхнього професійного і особистісного зростання.

Криптодопомога: прозорість та швидкість

Одним із практичних кроків партнерства стане інтеграція криптооплат для благодійних внесків на користь Svitolina Foundation. Завдяки технологічним рішенням WhiteBIT, підтримка українських гуманітарних проєктів з будь-якої точки світу стане миттєвою та максимально прозорою.

Еліна Світоліна:

"Я щиро рада нашій співпраці й щаслива мати поруч сильного та сталого партнера. Для мене це важлива місія — бути провідником у світі сучасних технологій і допомагати робити їх зрозумілими та корисними для людей. Разом із WhiteBIT ми зможемо ще гучніше говорити про силу компаній з українським корінням, рішень і досягнень у світі, а також закласти надійний фундамент для розвитку спорту та можливостей майбутніх поколінь".

Це партнерство закладає фундамент для довгострокової трансформації українського тенісу, де спорт та сучасні цифрові технології працюють на спільну мету.