Італійська теніситка не виходить не зв’язок з WTA – вона могла завершити кар’єру

Асоціація жіночого тенісу (WTA) не може вийти на зв’язок з італійкою Камілою Джорджі, чиє ім’я нещодавно з’явилося у реєстрі гравців, які завершили кар’єру.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

За інформацією джерела, Каміла та її найближче оточення не відповідають на дзвінки від представників WTA. Ймовірно, 32-річна тенісистка наразі перебуває за кордоном.

Свій останній на даний момент матч Джорджі провела 23 березня. Тоді вона поступилася першій ракетці світу Ізі Швьонтек на турнірі WTA 1000 в Маямі. Після того Каміла не робила жодних оголошень про своє майбтунє.

Упродовж кар’єри Джорджі виграла чотири одиночні турніри WTA. Її найвища позиція у світовому рейтингу була зафіксована в жовтні 2018 року – тоді їй вдалося піднятися на 26 місце.