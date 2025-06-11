Чемпіон їде до Англії: підтримайте нас і отримуйте ексклюзиви з найбільших спортивних подій
Хочете отримати більше ексклюзивів від редакції "Чемпіона"? Тепер це можливо завдяки нашій Базі!
База "Чемпіона" – це платформа, завдяки якій ви маєте змогу конвертувати свій донат в унікальний контент!
Нам потрібні донати, щоб поїхати до Лондона і показати вам найцікавіше з Вімблдонського турніру та бою Олександра Усика з Даніелем Дюбуа.
Після оформлення підписки ви матимете доступ до інтерв’ю, репортажів та інших цікавих матеріалів у текстовому та відеоформаті від наших кореспондентів.
Є три варіанти підписки:
- 1. На старт – 250 гривень/місяць. Вона дає доступ до ексклюзивного контенту в закритому Telegram-каналі та чату з іншими фанатами.
- 2. Преміум – 500 гривень/місяць. Це ваш доступ до Telegram-каналу з ексклюзивним контентом + участь у розіграшах спортивних сувенірів.
- 3. VIP Фанат – 2500 гривень/місяць. Окрім ексклюзивів у Telegram-каналі та сувенірів від улюблених спортсменів, ви отримаєте мерч УП – футболку від Ай Вейвея або Михайла Ткача на вибір.
Журналісти "Чемпіона" вже приміряли футболки з ілюстрацією Дон Кіхота від Ай Вейвея – одного з найвідоміших художників сучасності.
Крім того, члени нашої спільноти зможуть напряму спілкуватися з журналістами "Чемпіона", ділитися ідеями та пропонувати теми для наших матеріалів.
Віримо, що з вашою підтримкою зможемо змінити українську спортивну журналістику на краще!