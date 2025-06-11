Чемпіон їде до Англії: підтримайте нас і отримуйте ексклюзиви з найбільших спортивних подій

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Журналісти "Чемпіона" вже приміряли футболки з ілюстрацією Дон Кіхота від Ай Вейвея – одного з найвідоміших художників сучасності.

Заступник головного редактора Чемпіона Станіслав Лисак у футболці з ілюстрацією Дон Кіхота від Ай Вейвея

Заступник головної редакторки Української правди Євген Будерацький

Заступник головного редактора Чемпіона Микола Дендак

Головний редактор Чемпіона Андрій Твердохліб

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