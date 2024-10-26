Українська тенісистка посіла третє місце на Підсумковому турнірі U14 у Монте-Карло

Українська тенісистка Анастасія Ніколаєва посіла підсумкове третє місце на турнірі Tennis Europe Junior Masters U14, який проходив у Монте-Карло.

Про це повідомляє телеграм-канал Junior Tennis Ukraine .

Зазначимо, що 26 жовтня українка розгромила представницю Німеччини Вікторію Чесоніте – 6:0, 6:2.

Нагадаємо, що Ніколаєва виграла на груповому етапі два перші поєдинки, але поступилася у третьому турі Меган Найт із Великої Британії і в підсумку посіла друге місце у своїй групі. Німецька тенісистка, яку сьогодні перемогла Анастасія, стала другою в іншій групі турніру.

Чемпіонкою Підсумкового турніру U14 у Монте-Карло стала саме Меган Найт, яка обіграла у фіналі Катержину Зайічкову з Чехії – 6:1, 6:4