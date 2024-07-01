Перший день Вімблдону з мінімальними втратами для України: Костюк, Ястремська, та Стародубцева успішно подолали перше коло

Одразу чотири представниці України зіграли матчі першого кола в перший день Вімблдону-2024. Зіграли по-різному, але з мінімальними втратами: Даяна Ястремська, Марта Костюк і Юлія Стародубцева свої матчі виграли, а от Леся Цуренко покинула турнір.

Суперницею 35-річної Цуренко була росіянка з французьким паспортом Варвара Грачова. Попри хороший початок зустрічі — українка зробила брейк уже в третьому геймі, далі матч пройшов за домінування Грачової, яка в другій партії віддала лише один гейм.

Варвара Грачова (Франція) — Леся Цуренко (Україна) 6:3, 6:1

Дуже впевнено стартувала на лондонських кортах одеситка Даяна Ястремська, яка, попри проблеми в другому сеті, перемогла аргентинку Надю Подороску.

24-річна одеситка розгромила суперницю в першій партії — 6:1, а в другій вела 3:0 і 5:3, але віддала кілька геймів поспіль і дотиснула аргентинку на тай-брейку.

Суперницею Ястремської в другому колі стане та сама кривдниця Лесі Цуренко — Варвара Грачова.

Даяна Ястремська (Україна) — Надя Подороска (Аргентина) 6:1, 7:6 (1).

Упевнено розібралася з представницею Словаччини Ребеккою Шрамковою перша ракетка України Марта Костюк. Киянка впоралась із суперницею за 1 годину 16 хвилин, віддавши 5 геймів.

У наступному раунді киянка зіграє з австралійкою Дарією Севілл.

Марта Костюк (Україна) — Ребекка Шрамкова (Словаччина) 6:3, 6:2

Абсолютна дебютантка Вімблдону Юлія Стародубцева у двох сетах здолала бельгійку Елісон Ван Ейтванк. В обох партіях українка зробила по 2 брейки проти одного в суперниці.

У другому колі представниця Нової Каховки зіграє з австралійкою Лулу Радовчич.

Юлія Стародубцева (Україна) — Елісон Ван Ейтванк (Бельгія) 6:4, 6:3.

Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Дар'я Снігур і Катерина Байндль матчі першого кола зіграють у вівторок, 2 липня.