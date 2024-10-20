Ламенс виграла перший титул WTA в кар'єрі

125-та ракетка світу Сюзан Ламенс із Нідерландів обіграла австралійку Кімберлі Біррелл (150) у фіналі турніру WTA 250 в Осаці.

Матч тривав 1 годину 13 хвилин і закінчився з рахунком 6:0, 6:4. За матч Ламенс викорнала 5 ейсів, у суперниції подач навиліт не було. Обидві тенісистки допустиил по 3 подвійних помилки. Сюзан використала 6 з 7 брейк-пойнтів, Кімберлі – 2 з 4.

WTA 250 – Kinoshita Group Japan Open

Осака, Японія, хард

Призовий фонд – $267,080

Фінал. 20 жовтня

Сюзан Ламенс (Нідерланди) – Кімберлі Біррелл (Австралія) 6:0, 6:4

Раніше учасниці фіналу не грали між собою.

25-річна нідерландка вперше в кар'єрі виграла титул WTA. В основну сітку Ламенс потрапила через кваліфікацію, як і її суперниця у фіналі. До цього тижня Ламенс ніколи не проходила на турнірах далі чвертьфіналу.

﻿За перемогу на змаганнях в Токіо Ламенс отримає 250 рейтингових очок і $35,250 призових. За рахунок цього результату вона дебютує в першій сотні світового рейтингу.

Минулого року Сюзан Ламенс у складі збірної Нідерландів програла матчі Ангеліні Калініній і Даяні Ястремській в межах зустрічі у Кубку Біллі Джин Кінг.