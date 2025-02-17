Світоліна та Ястремська дізналися суперниць по другому колу турніру в Дубаї

Еліна Світоліна (24) зустрінеться з Кларою Таусон (38, Данія), а Даяна Ястремська – з Анастасією Потаповою (33, -) у другому колі представницького турніру у Дубаї.

Це стало відомо після зіграних 17 лютого матчів першого кола змагання.

Таусон перемогла словачку Ребекку Шрамкову (42) з рахунком 7:6(7), 6:0. У свою чергу, Потапова розгромила 13 сіяну бразилійку Беатріс Хаддад Маю (16) – 6:3, 6:0.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Перше коло, 17 лютого

Клара Таусон (Данія) – Ребекка Шрамкова (Словаччина) 7:6(7), 6:0

Анастасія Потапова (-) – Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) 6:3, 6:0

Матчі Світоліна – Таусон та Ястремська – Потапова відбудуться у вівторок, 18 лютого. Точний час початку зустрічей визначиться пізніше.

Нагадаємо, що раніше Марта Костюк пробилася до другого кола турніру у Дубаї.