Світоліна та Ястремська дізналися суперниць по другому колу турніру в Дубаї
Еліна Світоліна
Getty images
Еліна Світоліна (24) зустрінеться з Кларою Таусон (38, Данія), а Даяна Ястремська – з Анастасією Потаповою (33, -) у другому колі представницького турніру у Дубаї.
Це стало відомо після зіграних 17 лютого матчів першого кола змагання.
Таусон перемогла словачку Ребекку Шрамкову (42) з рахунком 7:6(7), 6:0. У свою чергу, Потапова розгромила 13 сіяну бразилійку Беатріс Хаддад Маю (16) – 6:3, 6:0.
Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000
Дубай, ОАЕ, хард
Призовий фонд: $3,654,963
Перше коло, 17 лютого
Клара Таусон (Данія) – Ребекка Шрамкова (Словаччина) 7:6(7), 6:0
Анастасія Потапова (-) – Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) 6:3, 6:0
Матчі Світоліна – Таусон та Ястремська – Потапова відбудуться у вівторок, 18 лютого. Точний час початку зустрічей визначиться пізніше.
Нагадаємо, що раніше Марта Костюк пробилася до другого кола турніру у Дубаї.