Світоліна: Будемо боротися за незалежність і робити все, щоб майбутні покоління жили у вільній країні

Еліна Світоліна привітала українців з Днем незалежності.

Найтитулованіша тенісистка країни опублікувала привітання в Instagram.

"Світ пізнав Україну завдяки неймовірній силі та боротьбі за незалежність. Саме її вкотре в нас намагалися забрати. Ціна свободи найвища і незворотня. Світла пам’ять героям, які віддали своє життя у цій боротьбі… Низький уклін нашим воїнам, які стоять на захисті прав і свобод кожного українця.

За незалежність ми будемо боротися, будемо пишатися й пам’ятати та робити все, щоб майбутні покоління жили у вільній країні. З Днем Незалежності України", — написала Світоліна.