Світоліна: Будемо боротися за незалежність і робити все, щоб майбутні покоління жили у вільній країні
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Еліна Світоліна привітала українців з Днем незалежності.
Найтитулованіша тенісистка країни опублікувала привітання в Instagram.
"Світ пізнав Україну завдяки неймовірній силі та боротьбі за незалежність. Саме її вкотре в нас намагалися забрати. Ціна свободи найвища і незворотня. Світла пам’ять героям, які віддали своє життя у цій боротьбі… Низький уклін нашим воїнам, які стоять на захисті прав і свобод кожного українця.
За незалежність ми будемо боротися, будемо пишатися й пам’ятати та робити все, щоб майбутні покоління жили у вільній країні. З Днем Незалежності України", — написала Світоліна.
Еліна активно допомагає українським військовим. Минулого року вона зустрілася з бійцями 13 бригади Національної гвардії України "Хартія".