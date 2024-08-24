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Світоліна: Будемо боротися за незалежність і робити все, щоб майбутні покоління жили у вільній країні

Ігор Чернявський — 24 серпня, 22:55
Світоліна: Будемо боротися за незалежність і робити все, щоб майбутні покоління жили у вільній країні
Getty Images

Еліна Світоліна привітала українців з Днем незалежності.

Найтитулованіша тенісистка країни опублікувала привітання в Instagram.

"Світ пізнав Україну завдяки неймовірній силі та боротьбі за незалежність. Саме її вкотре в нас намагалися забрати. Ціна свободи найвища і незворотня. Світла пам’ять героям, які віддали своє життя у цій боротьбі… Низький уклін нашим воїнам, які стоять на захисті прав і свобод кожного українця.

За незалежність ми будемо боротися, будемо пишатися й пам’ятати та робити все, щоб майбутні покоління жили у вільній країні. З Днем Незалежності України", — написала Світоліна.

Еліна активно допомагає українським військовим. Минулого року вона зустрілася з бійцями 13 бригади Національної гвардії України "Хартія".

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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