Світоліна: Хотіла якнайшвидше завершити матч і повернутися до доньки
Українська тенісистка Еліна Світоліна (30) хотіла якомога швидше впоратися з іспанкою Джессікою Бузас Манейро (91), щоб повернутися до своєї доньки Скай.
Про це вона розповіла на післяматчевій пресконференції. Слова Еліни наводить "Великий теніс України".
"Це був хороший матч з мого боку. Я старалася привнести енергію на корт з першого до останнього розіграшу. Погода сьогодні трохи нестабільна, тож я хотіла якнайшвидше завершити матч і повернутися до доньки.
Попереду ще буде матч Гаеля, тому тепер я чекаю на його гру. Чи замислювалася я, що треба прискоритися, коли почав моросити дощ? О, так, трох. Я подумала, що, можливо, варто ще більше натиснути на газ і грати активніше.
Насправді, я намагалася бути дуже зосередженою в другому сеті. Я старалася грати швидко, але при цьому зберігати увагу. Тому я щаслива, що все склалося на мою користь", — сказала Світоліна.
У третьому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті Еліна зіграє проти білоруски Аріни Саболенко. Матч відбудеться 16 серпня. Для Світоліної та Сабаленко це буде п'ята зустріч. Українка виграла лише один з чотирьох попередніх матчів, сталося це у вересні 2020 року у Страсбурзі.