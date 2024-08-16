Світоліна: Хотіла якнайшвидше завершити матч і повернутися до доньки

Українська тенісистка Еліна Світоліна (30) хотіла якомога швидше впоратися з іспанкою Джессікою Бузас Манейро (91), щоб повернутися до своєї доньки Скай.

Про це вона розповіла на післяматчевій пресконференції. Слова Еліни наводить "Великий теніс України".

"Це був хороший матч з мого боку. Я старалася привнести енергію на корт з першого до останнього розіграшу. Погода сьогодні трохи нестабільна, тож я хотіла якнайшвидше завершити матч і повернутися до доньки.

Попереду ще буде матч Гаеля, тому тепер я чекаю на його гру. Чи замислювалася я, що треба прискоритися, коли почав моросити дощ? О, так, трох. Я подумала, що, можливо, варто ще більше натиснути на газ і грати активніше.

Насправді, я намагалася бути дуже зосередженою в другому сеті. Я старалася грати швидко, але при цьому зберігати увагу. Тому я щаслива, що все склалося на мою користь", — сказала Світоліна.