Снігур поступилась Радукану на турнірі в Ноттінгемі

Українська тенісистка Дарина Снігур (127) поступилась британці Еммі Радукану (209) у другому колі турніру WTA 250 у Ноттінгемі.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2. Снігур 1 раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 1 з 8 брейк-пойнтів.

Rothesay Open — WTA 250

Ноттінгем, Велика Британія

Призовий фонд - $267,080

Трава

Друге коло, 13 червня

Емма Радукану (Велика Британія) — Дарина Снігур (Україна) 6:2, 6:2

Нагадаємо, Снігур у першому колі здолала Марту Костюк.