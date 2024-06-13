Снігур поступилась Радукану на турнірі в Ноттінгемі
Українська тенісистка Дарина Снігур (127) поступилась британці Еммі Радукану (209) у другому колі турніру WTA 250 у Ноттінгемі.
Матч тривав 1 годину 20 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2. Снігур 1 раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 1 з 8 брейк-пойнтів.
Rothesay Open — WTA 250
Ноттінгем, Велика Британія
Призовий фонд - $267,080
Трава
Друге коло, 13 червня
Емма Радукану (Велика Британія) — Дарина Снігур (Україна) 6:2, 6:2
Нагадаємо, Снігур у першому колі здолала Марту Костюк.