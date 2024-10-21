Відбулося жеребкування United Cup 2025
У понеділок відбулося жеребкування United Cup 2025, де 18 команд були розбиті на шість груп та розміщені у двох приймаючих містах – Перті та Сіднеї.
Про це повідомляє офіційний сайт WTA.
Перт прийматиме американців, посіяних під першим номером, на чолі з Коко Гофф і Тейлором Фріцом, які очолюють групу А, а також команду Канади з Лейлою Фернандес і Феліксом Оже-Альяссімом.
У Сіднеї виступить польська команда, посіяна під другим номером, на чолі з Ігою Швьонтек та Губертом Гуркачем, які минулого року посіли друге місце. Польща очолює групу B разом з чеською командою з Кароліною Муховою і Томашем Махачем, а також норвезькою командою з Каспером Руудом у складі.
Перт
Група A
США: Коко Гауфф, Тейлор Фріц, Даніель Коллінз, Денис Кудла, Дезіре Кравчик, Роберт Галлоуей
Канада: Лейла Фернандес, Фелікс Оже-Аліассіме, Стейсі Фанг, Ліам Драксл, Аріана Арсено
Комбінована #2: TBD
Група C
Греція: Марія Саккарі, Стефанос Циципас, Деспіна Папаміхаїл, Стефанос Сакелларідіс, Валентіні Грамматикопулу, Петрос Ціціпас
Казахстан: Олена Рибакіна, Олександр Шевченко, Жибек Куламбаєва, Дмітрій Попко, Олександр Нєдовєсов
Іспанія: Джессіка Бузас Манейро, Пабло Карреньо Буста, Марина Бассольс Рібера, Карлос Табернер, Івонн Кавальє-Реймерс, Серхіо Мартос Горнес
Група E
Китай: Чжен Ціньвень, Чжан Чжижен, Гао Сіньюй, Бай Янь, Чжан Шуай, Сунь Фацзін
Німеччина: Лаура Зіґемунд, Олександр Звєрєв, Лєна Пападакіс, Даніель Мазур, Вів'єн Хайзен, Тім Пютц
Бразилія: Беатріс Хаддад Майя, Тьяго Монтейро, Кароліна Алвес, Густаво Хайде, Луїза Стефані, Рафаель Матос
Сідней
Група B
Польща: Іга Швьонтек, Губерт Гуркач, Майя Хвалінська, Каміль Майхржак, Алісія Росольська, Ян Зелінський
Чехія: Кароліна Мухова, Томаш Махач, Габріела Кнутсон, Марек Генгель, Вендула Вальдманнова, Патрік Рікл
Норвегія: Малене Хельго, Каспер Рууд, Емілі Лінд Галлагер, Віктор Дурасович, Ульрікке Ейкері, Ніколай Будков К'єр
Група D
Італія: Жасмін Паоліні, Флавіо Коболлі, Сара Еррані, Маттео Гіганте, Анжеліка Морателлі, Андреа Вавассорі
Франція: Діана Паррі, Юго Умбер, Хлое Паке, Корентен Муте, Еліксан Лешемія, Едуард Роже-Васселен
Швейцарія: Белінда Бенчич, Домінік Штрікер, Селін Наеф, Ремі Бертола, Конні Перрен, Якуб Поль
Група F
Австралія: Олівія Гадекі, Алекс Де Мінор, Дестані Аява, Омар Ясіка, Еллен Перес, Метью Ебден
Велика Британія: Кеті Бултер, Джек Дрейпер, Юріко Лілі Міядзакі, Біллі Гарріс, Олівія Ніколс, Джо Солсбері
Комбінована #1: TBD
Турнір пройде в Перті та Сіднеї з 27 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року. Переможці та дві найкращі збірні, що посіли 2 місця, утворять пари плейоф. Формат зустрічей між командами включатиме один одиночний матч між чоловіками, один між жінками і зустріч змішаного парного розряду.
Минулого сезону титул виграла команда Німеччини, яка у фіналі здолала збірну Польщі.