У понеділок відбулося жеребкування United Cup 2025, де 18 команд були розбиті на шість груп та розміщені у двох приймаючих містах – Перті та Сіднеї.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Перт прийматиме американців, посіяних під першим номером, на чолі з Коко Гофф і Тейлором Фріцом, які очолюють групу А, а також команду Канади з Лейлою Фернандес і Феліксом Оже-Альяссімом.

У Сіднеї виступить польська команда, посіяна під другим номером, на чолі з Ігою Швьонтек та Губертом Гуркачем, які минулого року посіли друге місце. Польща очолює групу B разом з чеською командою з Кароліною Муховою і Томашем Махачем, а також норвезькою командою з Каспером Руудом у складі.

Перт

Група A

США: Коко Гауфф, Тейлор Фріц, Даніель Коллінз, Денис Кудла, Дезіре Кравчик, Роберт Галлоуей

Канада: Лейла Фернандес, Фелікс Оже-Аліассіме, Стейсі Фанг, Ліам Драксл, Аріана Арсено

Комбінована #2: TBD

Група C

Греція: Марія Саккарі, Стефанос Циципас, Деспіна Папаміхаїл, Стефанос Сакелларідіс, Валентіні Грамматикопулу, Петрос Ціціпас

Казахстан: Олена Рибакіна, Олександр Шевченко, Жибек Куламбаєва, Дмітрій Попко, Олександр Нєдовєсов

Іспанія: Джессіка Бузас Манейро, Пабло Карреньо Буста, Марина Бассольс Рібера, Карлос Табернер, Івонн Кавальє-Реймерс, Серхіо Мартос Горнес

Група E

Китай: Чжен Ціньвень, Чжан Чжижен, Гао Сіньюй, Бай Янь, Чжан Шуай, Сунь Фацзін

Німеччина: Лаура Зіґемунд, Олександр Звєрєв, Лєна Пападакіс, Даніель Мазур, Вів'єн Хайзен, Тім Пютц

Бразилія: Беатріс Хаддад Майя, Тьяго Монтейро, Кароліна Алвес, Густаво Хайде, Луїза Стефані, Рафаель Матос

Сідней

Група B

Польща: Іга Швьонтек, Губерт Гуркач, Майя Хвалінська, Каміль Майхржак, Алісія Росольська, Ян Зелінський

Чехія: Кароліна Мухова, Томаш Махач, Габріела Кнутсон, Марек Генгель, Вендула Вальдманнова, Патрік Рікл

Норвегія: Малене Хельго, Каспер Рууд, Емілі Лінд Галлагер, Віктор Дурасович, Ульрікке Ейкері, Ніколай Будков К'єр

Група D

Італія: Жасмін Паоліні, Флавіо Коболлі, Сара Еррані, Маттео Гіганте, Анжеліка Морателлі, Андреа Вавассорі

Франція: Діана Паррі, Юго Умбер, Хлое Паке, Корентен Муте, Еліксан Лешемія, Едуард Роже-Васселен

Швейцарія: Белінда Бенчич, Домінік Штрікер, Селін Наеф, Ремі Бертола, Конні Перрен, Якуб Поль

Група F

Австралія: Олівія Гадекі, Алекс Де Мінор, Дестані Аява, Омар Ясіка, Еллен Перес, Метью Ебден

Велика Британія: Кеті Бултер, Джек Дрейпер, Юріко Лілі Міядзакі, Біллі Гарріс, Олівія Ніколс, Джо Солсбері

Комбінована #1: TBD

Турнір пройде в Перті та Сіднеї з 27 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року. Переможці та дві найкращі збірні, що посіли 2 місця, утворять пари плейоф. Формат зустрічей між командами включатиме один одиночний матч між чоловіками, один між жінками і зустріч змішаного парного розряду.

Минулого сезону титул виграла команда Німеччини, яка у фіналі здолала збірну Польщі.