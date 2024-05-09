Стаховський планував повернутися в теніс у 2023 році

Український тенісист, а нині військовослужбовець Сергій Стаховський мав плани повернутися у професійний теніс минулого року.

Про це 38-річний спортсмен розповів у інтерв’ю РБК-Україна.

«Мій план був повернутись в пару у 2023 році, я брав для себе рік відпустки, але, думаю, що, на жаль, цей потяг уже поїхав. Два роки військової справи роблять речі, які є незворотними», – сказав Стаховський.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення Сергій долучився до Сил оборони. Спершу він захищав Київ у складі Голосіївського ТрО, а потім доєднався до Нацгвардії. Нещодавно Стаховський поділився думками про мобілізацію.