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Стаховський планував повернутися в теніс у 2023 році

— 9 травня, 21:42
Стаховський планував повернутися в теніс у 2023 році

Український тенісист, а нині військовослужбовець Сергій Стаховський мав плани повернутися у професійний теніс минулого року.

Про це 38-річний спортсмен розповів у інтерв’ю РБК-Україна.

«Мій план був повернутись в пару у 2023 році, я брав для себе рік відпустки, але, думаю, що, на жаль, цей потяг уже поїхав. Два роки військової справи роблять речі, які є незворотними», – сказав Стаховський.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення Сергій долучився до Сил оборони. Спершу він захищав Київ у складі Голосіївського ТрО, а потім доєднався до Нацгвардії. Нещодавно Стаховський поділився думками про мобілізацію.

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