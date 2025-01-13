Кирстя прокоментувала поразку від Світоліної на Australian Open

Румунська тенісистка Сорана Кирстя (71) розповіла, що трохи розчарована після поразки Еліні Світоліній (27) у матчі першого кола Australian Open 2025 (4:6, 4:6).

Румунку цитує видання Digi Sport.

"Я рада, що знову повернулася до турнірів. Фізично я почувалася добре сьогодні, але з точки зору гри я трохи розчарована своїм виступом. Здавалося, що я грала набагато краще на тренуваннях, і очікувала вищого рівня гри, але стало очевидно, що мені бракує матчевої практики, і, ймовірно, знадобиться час, щоб досягти однакового ритму як на тренуваннях, так і в матчах.

Початок матчу міг бути набагато кращим — рахунок дуже швидко став 1-4 з двома брейками. Потім я увійшла у гру, але мені було трохи складно наздогнати. Вважаю, що могла краще повертати подачі, гейми на прийомі пройшли надто швидко. Також я могла бути більш агресивною, зустрічати м’яч раніше.

Я розчарована своєю грою, враховуючи, що останній місяць я тренувалася досить добре і відчувала, що граю на високому рівні. Але, як відомо, тренування — це не те саме, що матч".

Для Еліни це була 99-та перемога на турнірах серії "Grand Slam", наступною суперницею українки в Мельбурні стане американка Керолайн Доулгайд (83). Цікаво, що Кирстя програла українці всі 4 очні матчі.