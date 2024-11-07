Романтичний момент: Костюк у червоній сукні сяє поряд із чоловіком на розкішному курорті
Перша ракетка України Марта Костюк насолоджується своєю відпусткою після важкого сезону.
Тенісистка разом зі своїм чоловіком зараз відпочиває на Мальдівах, опублікувавши у соцмережах нові фотографії.
На свіжих світлинах Марта вперше відкрито показала свого коханого Георгія Кизименка, зробивши з ним селфі на пляжі.
Сама Костюк теж здивувала своїм шикарним зовнішнім виглядом. Українка з'явилася у кадрі у червоній сукні.
Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.
Марта Костюк залишилася першою ракеткою України, вона зберегла 18 позицію.