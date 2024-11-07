Романтичний момент: Костюк у червоній сукні сяє поряд із чоловіком на розкішному курорті

Перша ракетка України Марта Костюк насолоджується своєю відпусткою після важкого сезону.

Тенісистка разом зі своїм чоловіком зараз відпочиває на Мальдівах, опублікувавши у соцмережах нові фотографії.

На свіжих світлинах Марта вперше відкрито показала свого коханого Георгія Кизименка, зробивши з ним селфі на пляжі.

Сама Костюк теж здивувала своїм шикарним зовнішнім виглядом. Українка з'явилася у кадрі у червоній сукні.

Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Марта Костюк залишилася першою ракеткою України, вона зберегла 18 позицію.