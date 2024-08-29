Не ходимо на вечерю, не фоткаємося: Костюк розповіла про непрості взаємини з екснапарницею

Взаєимини між Мартою Костюк та Паулою Бадосою вже не такі, як раніше.

Про це Костюк розповіла в інтерв’ю Tribuna.com.

"Я з нею була в хороших стосунках, потім трапилася ситуація з парою, яка на той момент була трішки недоречна. І моя помилка була в тому, що я про це сказала в пресі, тому що, мені здається, все одно є багато речей, які краще не виносити. Це була моя помилка. Але вже було тяжко підтримувати стосунки. Навіть незважаючи на інтерв'ю, було непросто. Зараз – нейтрально, типу, я вітаюся, можу привітати її з виграним турніром. У неї була дуже тяжка травма, з якої вона вибралася. Не ходимо ми на вечерю, не фоткаємося. Не те, що не тренуємося – не знаю, може я з нею колись буду тренуватися, – але в мене немає такого, типу, дружби. Ми просто колеги, не більше і не менше", – сказала Костюк.