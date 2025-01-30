US Open вперше в історії розпочнеться в неділю

Цьогорічний тенісний турнір US Open уперше за свою історію розпочнеться в неділю, що збільшить загальну тривалість змагань до 15 днів.

Про це повідомляє портал Tennis.com з посиланням на Асоціацію тенісу США (USTA).

Зазначимо, що у 2024 році Australian Open також змінив старт із понеділка на неділю. На Ролан Гаррос додали 15-й день ще 2006-го. Перший раунд у Нью-Йорку триватиме три дні - з неділі по вівторок. В іншому ж основний розклад залишиться без змін.

Перехід на 15-денний формат дасть змогу US Open збільшити доходи від продажу квитків і привернути більше уваги до турніру. Наприклад, Australian Open уже встановив рекорди відвідуваності за два роки після аналогічного розширення. USTA також повідомила, що у 2024 році US Open мав рекордну кількість глядачів.

Єдиним турніром Grand Slam, що стартує в понеділок і триває всього 14 днів, залишається Вімблдон. До 2022 року він був навіть коротшим - лише 13 днів, оскільки перша неділя турніру традиційно була вихідним днем за рідкісним винятком.

Нові дати проведення US Open 2025 - з 24 серпня по 7 вересня 2025 року.