Олімпійська чемпіонка Пуїг оголосила про вагітність

Моніка Пуїг на турнірі в Маямі

Олімпійська чемпіонка Ріо-2016 у тенісі Моніка Пуїг повідомила, що скоро стане мамою. 31-річна спортсменка оголосила у соцмережах, що разом із чоловіком Натаном Ракіттом очікує на народження доньки цього літа.

Поділившись знімком із чоловіком та фото УЗД, Пуїг написала:

"Ми неймовірно раді розпочати нашу найбільшу пригоду!"

Пара одружилася у 2022 році, хоча їхнє знайомство розпочалося ще у 15-річному віці в тенісній академії. Після завершення кар’єри Пуїг долучилася до марафонів та тріатлонів, підтримуючи спортивні захоплення чоловіка.

Пуїг увійшла в історію, ставши першою олімпійською чемпіонкою з Пуерто-Ріко. На Іграх-2016 у фіналі вона сенсаційно обіграла німкеню Анджелік Кербер, діючу чемпіонку Australian Open.

Через травми плеча Моніка завершила кар’єру у 28 років, після чого стала тенісною коментаторкою Tennis Channel та ESPN.