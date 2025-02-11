Джорджі несподівано повернулась у світ тенісу

Колишня 26-та ракетка світу, італійка Каміла Джорджі, несподівано повернулася у світ тенісу, але вже в новій ролі. Вона стала інтерв'юером на турнірі ATP 250 у Буенос-Айресі, спілкуючись із гравцями після матчів.

Джорджі завершила кар'єру в травні 2023 року, а італійські ЗМІ повідомляли, що це могло бути пов’язано з податковими проблемами. Її ім’я фігурувало у розслідуваннях щодо несплачених податків та підроблених сертифікатів про вакцинацію. Також її звинувачували у невиплаті оренди вілли в Італії та незаконному вивезенні антикварних меблів.

Попри суперечливий імідж, Джорджі залишається помітною фігурою у тенісному світі. Найбільшим успіхом її кар'єри стала перемога на турнірі WTA 1000 у Монреалі 2021 року.