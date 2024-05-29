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Суперник для Агассі: Став відомий капітан збірної Європи на Кубку Лейвера

Владислав Уткін — 29 травня, 11:55
Суперник для Агассі: Став відомий капітан збірної Європи на Кубку Лейвера

Колишній французький тенісист Яннік Ноа стане капітаном збірної Європи на Кубку Лейвера, починаючи з 2025 року.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Головним досягенням Ноа під час ігрової кар'єри є перемога на Ролан Гаррос 1983 року. Яннік став єдиним французом, який зумів тріумфувати на домашньому турнірі серії Grand Slam.

Кубок Лейвера — це турнір, названий на честь легендарного австралійського тенісиста Рода Лейвера. Він відбудеться у вересні в Берліні. У триденних командних змаганнях шість найкращих гравців з Європи змагатимуться з шістьма своїми колегами з інших країн світу.

Раніше ми повідомляли, що капітаном збірної світу став легендарний Андре Агассі.

Андре Агассі Ноа

Ноа

Дедечко забив переможний гол за Ноа і виграв Суперкубок Вірменії

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