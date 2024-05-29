Суперник для Агассі: Став відомий капітан збірної Європи на Кубку Лейвера
Колишній французький тенісист Яннік Ноа стане капітаном збірної Європи на Кубку Лейвера, починаючи з 2025 року.
Про це повідомила пресслужба змагання.
Головним досягенням Ноа під час ігрової кар'єри є перемога на Ролан Гаррос 1983 року. Яннік став єдиним французом, який зумів тріумфувати на домашньому турнірі серії Grand Slam.
Кубок Лейвера — це турнір, названий на честь легендарного австралійського тенісиста Рода Лейвера. Він відбудеться у вересні в Берліні. У триденних командних змаганнях шість найкращих гравців з Європи змагатимуться з шістьма своїми колегами з інших країн світу.
Раніше ми повідомляли, що капітаном збірної світу став легендарний Андре Агассі.