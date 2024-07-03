Костюк: Я пишаюсь тим, що я українка і представляю цю країну, культуру та людей

Українська тенісистка Марта Костюк (19) розповіла про зміни в житті після початку повномасштабної війни в України, зокрема прокоментувала відмову тиснути руку російським та білоруським суперницям.

Слова першої ракетки України цитує ВТУ.

"Теніс — це гра з безліччю головоломок. Мені знадобився деякий час, щоб бути там, де я зараз, але я доклала до цього багато зусиль. Я думаю, що деякі серйозні зміни відбулися, коли почалася війна. Очевидно, що це був дуже важливий момент у моєму житті — у певному сенсі велика криза — і я дуже пишаюся тим, як я впоралася з цим важким часом. Я думаю, що в підсумку я перетворила це на перевагу, тому що мені довелося дуже швидко вирости, щоб витримати все, що відбувається.

Відмова тиснути руку росіянкам та білорускам? Я надзвичайно пишаюся тим, що я українка і представляю цю країну, цю культуру і цих людей. Вони були поруч зі мною всю мою кар'єру, підтримували мене з дитинства, і для мене це просто мої цінності: це те, що я вважаю правильним, і я борюся за це так, як я знаю, і так, як я можу. Я роблю те, у що вірю. Я нікому не роблю шкоди. Кому не подобається? Ну, вибачте, їхня проблема", — сказала Костюк.