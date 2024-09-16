Я тут, щоб перемогти: Костюк – про цілі на турнірі в Сеулі

Українська тенісистка Марта Костюк (18) відреагувала на перемогу над Аранчою Рус на старті турніру WTA 500 у Сеулі.

Цитує Костюк BTU.

За словами тенісистки, їй було незвично грати на кортах Сеула через високу вологість.

"Сьогодні були нелегкі умови для гри: висока вологість і дуже темно. Я не тренувалася тут увечері, тому було трохи незвично. Моя суперниця, Аранча Рус, чудова тенісистка і неймовірний боєць. Я була готова до того, що це буде справжня боротьба. Моя мета була – грати агресивно, використовувати свій арсенал, тож я щаслива, що це спрацювало", – сказала Марта.

Українка націлена пройти весь шлях на турнірі та здобути перемогу у фіналі.

"Мої цілі на цьому турнірі? Я тут, щоб перемогти. Сьогодні була чудова підтримка, я дякую глядачам. Я навіть такого не очікувала. Це мій перший виступ у Сеулі й мені тут подобається і підтримка, і самі змагання. Сподіваюся, що зможу пройти весь шлях на турнірі", – зазначила Костюк.

У наступному раунді Костюк гратиме проти британки Хізер Вотсон (183).