Тріумфальне повернення: Чиліч встановив рекорд турнірів ATP

Хорватський тенісист Марін Чилич (373) став тріумфатором турніру в китайському Ханчжоу, обігравши у фіналі Чжана Чжиченя (43) з рахунком 7:6 (5), 7:6 (5). Завдяки звитязі він став найнизькорейтинговішим переможцем турніру ATP

Матч тривав 1 годину 53 хвилини. Чилич зробив 18 ейсів, допустив 2 подвійні помилки і не зумів реалізувати жоден із двох брейкпойнтів.

ATP – Hangzhou Open

Ханчжоу, Китай. Хард

Призовий фонд – 1, 000, 630 доларів

Фінал, 24 вересня

Марін Чилич (Хорватія) – Чжан Чжичень (Китай) 7:6 (5), 7:6 (5)

35-річний хорват, який у січні 2018 року був третьою ракеткою світу, після двох років відновлення від травми, повернувся на корт лише наприкінці серпня. Завдяки переможі Марін стане 212 у світовому рейтингу.