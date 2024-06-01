Манафов вийшов у фінал парного розряду Челленджера в Італії

Український тенісист Владислав Манафов у парі з фіном Патріком Салміненом здобули перемогу над німцями Якобом Шнайттером та Марком Вальнером у півфіналі Челленджера у Віченці, Італія.

Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 7:5.

Пара українця тричі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки та використала 4 з 7 брейк-пойнтів.

ATP Challenger Tour Віченца, Італія Призовий фонд — €74,825 Ґрунт Півфінал, 1 червня

Владислав Манафов (Україна)/Патрік Салмінен (Фінляндія) — Якоб Шнайттер/Марк Вальнер (Німеччина) 6:2, 7:5

У фіналі турніру Манафов та Салмінен зустрінуться з переможцем матчу Андре Бегеманн (Німеччина)/Нікі Пунача (Індія) — Лука Джакоміні/Джовані Орадіні (Італія)







