Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Манафов вийшов у фінал парного розряду Челленджера в Італії

Владислав Уткін — 1 червня, 17:52
Манафов вийшов у фінал парного розряду Челленджера в Італії

Український тенісист Владислав Манафов у парі з фіном Патріком Салміненом здобули перемогу над німцями Якобом Шнайттером та Марком Вальнером у півфіналі Челленджера у Віченці, Італія.

Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 7:5.

Пара українця тричі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки та використала 4 з 7 брейк-пойнтів.

ATP Challenger Tour
Віченца, Італія
Призовий фонд — €74,825
Ґрунт
Півфінал, 1 червня

Владислав Манафов (Україна)/Патрік Салмінен (Фінляндія) — Якоб Шнайттер/Марк Вальнер (Німеччина) 6:2, 7:5

У фіналі турніру Манафов та Салмінен зустрінуться з переможцем матчу Андре Бегеманн (Німеччина)/Нікі Пунача (Індія) Лука Джакоміні/Джовані Орадіні (Італія)



ATP Challenger Tour Манафов

Манафов

Манафов у парі з білорусом поступився на старті турніру в Римі
Манафов у парі з білорусом переміг на старті турніру в Португалії
Манафов разом з білорусом вилетів у першому колі парного турніру в Іспанії
Манафов у парі з білорусом програв у півфіналі турніру в Італії
Манафов і Сачко вийшли у фінал турніру АТР в Алмати

Останні новини