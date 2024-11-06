Лідер українського юніорського рейтингу вперше зіграє в основній сітці професійного турніру
ITF
Лідер українського юніорського рейтингу Гліб Секачьов сьогодні вперше зіграє в основній сітці професійного турніру.
Про це повідомляє телеграм-канал Junior Tennis Ukraine.
17-річний український тенісист за юніорським рейтингом (№69) здобув місце в основі турніру ITF M15 у Сабольчсвересмарті (Угорщина) й у першому колі зіграє проти восьмого сіяного Олле Валліна зі Швеції.
Секачьов уже пробував свої сили на змаганнях ITF (відіграв сім турнірів), але йому не вдавалося подолати кваліфікацію.
Відзначимо, що в середині вересня Гліб Секачьов став бронзовим призером чемпіонату Європи U-18.