Лідер українського юніорського рейтингу вперше зіграє в основній сітці професійного турніру

Лідер українського юніорського рейтингу Гліб Секачьов сьогодні вперше зіграє в основній сітці професійного турніру.

Про це повідомляє телеграм-канал Junior Tennis Ukraine.

17-річний український тенісист за юніорським рейтингом (№69) здобув місце в основі турніру ITF M15 у Сабольчсвересмарті (Угорщина) й у першому колі зіграє проти восьмого сіяного Олле Валліна зі Швеції.

Секачьов уже пробував свої сили на змаганнях ITF (відіграв сім турнірів), але йому не вдавалося подолати кваліфікацію.

Відзначимо, що в середині вересня Гліб Секачьов став бронзовим призером чемпіонату Європи U-18.