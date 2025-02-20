Від Тунісу до Домінікани: невтішний шлях збірної України в Кубку Девіса

Чемпіон підбиває підсумки поразки від Тунісу (2:3), яка відправила чоловічу збірну України з тенісу до третього за силою дивізіону розбиратися з домініканцями.

На початку лютого у столиці Тунісу наша національна збірна поступилася господарям у плейоф за збереження місця у Світовій групі I – 2:3. Ця поразка відкинула команду до третього за силою ешелону Кубка Девіса, де Україна востаннє грала у 2012 році.

Здавалося, що після вересневої поразки від скромного Ізраїлю (1:3) Україна, будучи сіяною, мала утриматися у поточному дивізіоні. Однак Туніс – це не Барбадос чи Ліван, а боєздатна команда. Азіз Дугаз (222) нещодавно дебютував в основній сітці мейджора на Australian Open-2025. Додайте до цього рідний корт і той факт, що найсильніші українці знаходилися лише в четвертій сотні рейтингу – і африканці закономірно виглядали фаворитами.

Перший ігровий день завершився нічиєю. Віталій Сачко (384) здобув першу перемогу за збірну, обігравши Дугаза, а Олександр Овчаренко (311) програв третю одиночну зустріч поспіль. Неприємний апсет створив Моез Ешаргі (460).

Віталій Сачко Федерація тенісу України

Наступного дня капітан Орест Терещук зробив ставку на перевірений парний дует Сачко/Крутих, але вони поступилися у двох сетах, залишивши Україну в складній ситуації – 1:2.

Через дощ вирішальні матчі перенесли на наступний день, і Овчаренко одразу ж приємно здивував, розгромивши Дугаза у двох сетах. Він виконав мінімальне завдання – виграти хоча б одну зі своїх зустрічей.

Олександр Овчаренко Федерація тенісу Укранїи

А далі сталася драма. Віталій Сачко у першому сеті вів 4:1 та 5:3, за рахунку 5:5 мав три брейк-пойнти, але втратив їх, а потім віддав свою подачу, ведучи 40:15 – 5:7. Після цього гра остаточно вийшла з-під контролю – 1:6…

Питання без відповідей

Зовні всю провину легко можна покласти на Сачка, але минуло вже чимало часу після матчу, а ми так і не почули пояснень від капітана Ореста Терещука чи Федерації тенісу України.

Не менш цікаво хоча б зрозуміти, чому у складі не виявилося Іллі Білобородька, який грав у п’яти останніх парних зустрічах команди.

Неодноразово порушувалося питання, чому до команди не викликають найсильніших гравців, особливо в умовах кадрового дефіциту. Денис Молчанов залишається найкращим парним гравцем країни, але через непорозуміння (конфлікт?) із Федерацією чомусь завжди спортсмени залишаються поза збірною.

Денис Молчанов btu.org.ua

У результаті Україна за короткий час пройшла шлях від претендента на «кваліфаєрс» до учасника третього дивізіону Кубка Девіса.

Факти та цифри після дуелі з Тунісом

Орест Терещук розраховував на цілком боєздатний склад, здатний здобути загальну перемогу, незважаючи на низькі місця в рейтингу: Віталій Сачко (384), Олександр Овчаренко (311), Олексій Крутих (535), В’ячеслав Белінський (552) і Владислав Орлов (606).

Україна провела 73 зустріч у Кубку Девіса, зазнавши 31 поразки (42 перемоги).

Це третя поразка поспіль. Така серія сталася лише вчетверте і вдруге – під керівництвом Терещука (2010-2011). Найдовша серія поразок – чотири матчі.

Сачко провів три матчі за вікенд і здобув свою першу перемогу, яка, на жаль, стала єдиною.

Сачко вперше відкривав зустріч у Кубку Девіса.

Крутих – найбільш досвідчений у нинішньому складі (9 матчів) і найуспішніший (5 перемог).

Овчаренко відкрив лік своїм перемогам у складі збірної, вигравши «живий» матч, що залишав шанс на загальну перемогу.

Сачко і Овчаренко стали 26 і 27 гравцями, які вигравали хоча б один матч за збірну.

Орест Терещук провів 14 зустрічей у ролі капітана, випередивши Михайла Філіму (13), і тепер є найбільш досвідченим капітаном в історії. Однак за кількістю перемог (7) він поступається тому ж Філімі (9) і Олександру Долгополову-старшому (8).

Після серії неприємних поразок збірна України опустилася ще нижче й тепер, займаючи 40 місце у світовому рейтингу, отримала іншого екзотичного опонента.

Серед можливих суперників – Барбадос, Гонконг, Грузія, ПАР, Сальвадор, Естонія, Того, Китай, Словенія, Парагвай, Кіпр, Домініканська Республіка та Бенін – Україна отримала Домініканську Республіку, яка займає 66 сходинку у світовому рейтингу.

Базові дати матчу – 12-14 вересня.

Перемоги та поразки – природна частина тенісного життя, і наша збірна продовжить свій шлях, яким би складним він не був. Але головна проблема в тому, що поразки від Ізраїлю та Тунісу минули в абсолютній тиші з боку керівників та відповідальних за чоловічу збірну. Без відкритого аналізу помилок і чіткої стратегії будь-яка поразка ризикує стати не уроком, а прологом нових невдач.

Відповідальний редактор – Станіслав Матусевич.