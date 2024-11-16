Німецька пара вийшла у фінал Підсумкового турніру ATP

У суботу, 16 листопада, в італійському Турині відбувся перший півфінал Підсумкового турніру ATP у парному розряді між австралійцями Максом П'юрселлом та Джорданом Томпсоном, які протистояли німецькій парі Кевін Кравіц та Тім Пюц.

Гра завершилася перемогою німецьких тенісистів із рахунком 2:6, 6:3, 11-9.

Матч тривав 1 годину та 20 хвилин. Кравіц та Пюц 1 раз подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та реалізували 2 з 4 брейк-пойтів.

ATP Finals

Турин, Італія, Хард

Парний розряд, півфінал

16 листопада

Кевін Кравіц/Тім Пюц (Німеччина) – Макс П'юрселл/Джордан Томпсон (Австралія) 2:6, 6:3, 11-9

Нагадаємо, німецький дует здобув дві перемоги на груповому етапі. У фіналі їх суперником буде переможець поєдинку Хеліоваара/Паттен – Аревало/Павич.