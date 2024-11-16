Німецька пара вийшла у фінал Підсумкового турніру ATP
ATP
У суботу, 16 листопада, в італійському Турині відбувся перший півфінал Підсумкового турніру ATP у парному розряді між австралійцями Максом П'юрселлом та Джорданом Томпсоном, які протистояли німецькій парі Кевін Кравіц та Тім Пюц.
Гра завершилася перемогою німецьких тенісистів із рахунком 2:6, 6:3, 11-9.
Матч тривав 1 годину та 20 хвилин. Кравіц та Пюц 1 раз подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та реалізували 2 з 4 брейк-пойтів.
ATP Finals
Турин, Італія, Хард
Парний розряд, півфінал
16 листопада
Кевін Кравіц/Тім Пюц (Німеччина) – Макс П'юрселл/Джордан Томпсон (Австралія) 2:6, 6:3, 11-9
Нагадаємо, німецький дует здобув дві перемоги на груповому етапі. У фіналі їх суперником буде переможець поєдинку Хеліоваара/Паттен – Аревало/Павич.