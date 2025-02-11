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Костюк вийшла на друге місце серед українських тенісисток за кількістю перемог над представницями провідної десятки рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 11 лютого 2025, 19:58
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк, здобувши перемогу над третьою ракеткою світу Коко Гофф, вийшла на друге місце серед українок за кількістю перемог над представницями топ-10 рейтингу WTA.

Також 9 перемог має Леся Цуренко. Лідирує Еліна Світоліна із 40 подібними звитягами.

Перша шістка українських тенісисток з найбільшою кількістю перемог над гравчинями чільної десятки рейтингу має такий вигляд:

  1. Еліна Світоліна – 40
  2. Леся Цуренко, Марта Костюк – 9
  3. Катерина Володько (Бондаренко) – 8
  4. Альона Бондаренко – 7
  5. Ангеліна Калініна – 5

Нагадаємо, що можна подивитися огляд матчу між Мартою Костюк та Коко Гофф.

Марта Костюк Рейтинг WTA

Марта Костюк

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