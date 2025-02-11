Костюк вийшла на друге місце серед українських тенісисток за кількістю перемог над представницями провідної десятки рейтингу WTA
Марта Костюк
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Марта Костюк, здобувши перемогу над третьою ракеткою світу Коко Гофф, вийшла на друге місце серед українок за кількістю перемог над представницями топ-10 рейтингу WTA.
Також 9 перемог має Леся Цуренко. Лідирує Еліна Світоліна із 40 подібними звитягами.
Перша шістка українських тенісисток з найбільшою кількістю перемог над гравчинями чільної десятки рейтингу має такий вигляд:
- Еліна Світоліна – 40
- Леся Цуренко, Марта Костюк – 9
- Катерина Володько (Бондаренко) – 8
- Альона Бондаренко – 7
- Ангеліна Калініна – 5
Нагадаємо, що можна подивитися огляд матчу між Мартою Костюк та Коко Гофф.