Костюк вийшла на друге місце серед українських тенісисток за кількістю перемог над представницями провідної десятки рейтингу WTA

Марта Костюк, здобувши перемогу над третьою ракеткою світу Коко Гофф, вийшла на друге місце серед українок за кількістю перемог над представницями топ-10 рейтингу WTA.

Також 9 перемог має Леся Цуренко. Лідирує Еліна Світоліна із 40 подібними звитягами.

Перша шістка українських тенісисток з найбільшою кількістю перемог над гравчинями чільної десятки рейтингу має такий вигляд:

Еліна Світоліна – 40 Леся Цуренко, Марта Костюк – 9 Катерина Володько (Бондаренко) – 8 Альона Бондаренко – 7 Ангеліна Калініна – 5

Нагадаємо, що можна подивитися огляд матчу між Мартою Костюк та Коко Гофф.