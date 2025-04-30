Костюк – про перемогу над Потаповою: Я просто намагаюся виконувати свою роботу

Українська тенісистка Марта Костюк після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді прокоментувала свій вдалий виступ.

Слова спортсменки наводить портал Великий теніс України.

Перше питання до Костюк стосувалося її здоров'я, адже Марта неприємно впала на корті у середині другого сету.

"Дякую, все добре. Я просто досить сильно впала, але все буде добре. Дякую", – відповіла тенісистка.

Костюк оцінила своє досягнення у Мадриді, де вона вперше у кар'єрі дійшла до чвертьфіналу.

"Це також і перший третій раунд, і перша 1/8 фіналу, і тепер перший чвертьфінал (сміється). Це мій найкращий результат тут. Звичайно, завжди приємно вийти до чвертьфіналу турніру WTA 1000. Мій найкращий результат на цьому рівні – півфінал, і, сподіваюся, завтра мені вдасться повторити його. Я просто виходжу на корт і намагаюся виконувати свою роботу, насолоджуючись кожною секундою. Адже якщо задуматися, наша кар'єра не така вже й довга. Так що так –бути тенісисткою – це круто".

У чвертьфіналі Марті доведеться зіграти проти першої ракетки світу Аріни Сабалєнки з Білорусі, де суперниця буде явною фавориткою.

" Чесно кажучи, мені нема чого втрачати в цьому матчі. Я просто хочу знову вийти на корт і насолодитися кожною миттю. Матч буде на арені Маноло Сантани – це приголомшливий стадіон. Сподіваюся, це знову буде вечірня сесія, і ви всі прийдете мене підтримати", – підсумувала Костюк.

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк у матчі 1/8 фіналу турніру в Мадриді обіграла росіянку Анастасію Потапову з рахунком 6:3, 6:2.