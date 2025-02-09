30-річний французький тенісист може достроково завершити кар'єру через травму

Французький тенісист Люка Пуй (102), ймовірно, порвав ахіллове сухожилля у фіналі турніру ATP Challenger у Ліллі. За рахунку 3:6, 5:3 він був змушений знятися з матчу проти земляка Артура Буке (424) та залишив корт у інвалідному візку.

"У мене нехороші новини. Не хочу робити заяв, поки не пройшов усі обстеження, але є ймовірність, що це був мій останній матч у кар'єрі. Думаю, я повністю порвав ахілл. Повернутися на високий рівень після такого буде складно, але я зроблю все можливе. Поговорю з лікарями та хірургами. Так і є, таке життя", – сказав Пуй після гри.

Для 22-річного Артура Буке ця перемога стала першою на такому рівні. Завдяки виграшу титулу він вперше увійде до топ-300 рейтингу ATP.

Люка Пуй – колишня 10-та ракетка світу, володар п’яти титулів ATP, півфіналіст Australian Open 2019 та переможець Кубку Девіса у складі збірної Франції.